Reforma a la salud: MinSalud acepta que discusión del proyecto ha tenido contratiempos

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la rendición de cuentas realizada en la ciudad de Quibdó, en el departamento de Chocó, destacó que el presupuesto de la salud ha tenido un importante aumento en un 25% que de 40 pasa a 50 billones de pesos.

En su intervención, el funcionario aceptó que la reforma a la salud ha tenido dificultades en su paso por la Cámara de Representante.

“Estamos en plena discusión y con mucho contratiempos de la reforma, pero quiero que quede muy claro que la reforma a la salud si a alguien va a favorecer es a estos territorios porque hay que consolidar la gobernanza territorial pública, recuperar lo público porque los recursos que estamos dando son de todos nosotros teniendo en cuenta que el año entrante van hacer 94 billones de pesos”, sostuvo.

Lea además: Carlos Fernando Galán realizaría drástico cambio en el pico y placa de Bogotá: hay varios beneficios

Además, reiteró que en el país se tienen que acabar los contratos por prestación de servicios porque se convierten en un fortín político.

“Hay que hacer que todos los servicios médicos estén acá, para que la gente no tenga que ser trasladada a Medellín o a Bogotá, se tiene que educar más gente, porque se requieren más enfermeras, más médicos, nutricionistas y psicólogos porque los vamos a contratar y todos los que salgan médicos tiene que pagar rural, y vamos a formalizar a la gente, no más contratos de prestación de servicios porque esos contratos los están utilizando los políticos es para poner a la gente en víspera de elecciones a que les hagan manifestaciones a que se consigan votos sino no los vuelven a contratar y a sacarles plata del sueldo, cuando son unos sueldos miserables los que le pagan en la salud”, sostuvo.

El funcionario señaló que el mayor compromiso es con el sector rural donde están los territorios más abandonados del país.

Le puede interesar: MinHacienda reveló cuándo se hará segundo incremento en costo de peajes

“Los equipos básicos que vamos a conformar aquí y al que le estamos entregando recursos tiene que ir acompañados de psicólogos y espero que hoy me puedan decir en el departamento que ya están licitando para construir el centro de atención de salud mental acá porque un año con un dinero para construir una dependencia de salud mental y hasta ahora no hemos visto nada”, apuntó.