Reforma a la salud: MinSalud asegura que hay que organizar al Congreso para lograr debates de fondo

Apuntó que es importante señalar que todo es válido, como se hace para gastar tiempo y se impide que se tenga quórum.

“Cuando yo estuve aquí y en la oposición ni siquiera nos dejaban hablar además votaban y no sabía uno ni siquiera que estaba votando, porque no tiene uno ni siquiera la posibilidad de hablar y no dos o tres artículos, y ni siquiera cuatro 20, 30, 49 y hasta una reforma completa se votaba acá”, señaló.

Dijo que se ha sido claro que se puede votar y que no se puede votar de acuerdo a la ley quinta.

“El señor presidente ha sido claro, reiterativo y transparente en ajustarse a la ley quinta”, manifestó.

El ministro criticó a los congresistas que vienen a las secciones y hablan de temas diferentes a los temas convocados.

“Los debates no se concretan la gente toma la palabra y habla de cosas que ya pasaron o no han pasado se utilizan en muchas ocasiones versiones que no son ciertas, lo único que digo es que para las nuevas juventudes y generaciones debemos tener un congreso que debata mucho más a profundidad los temas que son cruciales y no tomar la palabra por perder tiempo por lograr que no se estudien o no se voten los proyectos”, afirmó.