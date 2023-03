Reforma a la salud: Minsalud critica a partidos políticos que retiraron su apoyo

La ministra de Salud, Carolina Corcho, a través de su cuenta de Twitter, les respondió a los partidos políticos que retiraron su apoyo al proyecto de reforma a la salud, radicado en el Congreso de la República.

La funcionaria, desde el departamento de Arauca, afirmó que seguirá con los diálogos con los diferentes sectores sociales.

“La única estrategia nuestra es mantener el diálogo con todos los sectores sociales y políticos para que se logre la mejor reforma a la salud”, señaló. Afirmó que espera que en el Congreso de la República se pueda dar un debate donde se tomen las mejores decisiones.

“Es el Congreso en su independencia y función constitucional quien deberá tomar la mejor decisión para el pueblo colombiano”, dijo.

Corcho, en la audiencia pública de la reforma a la salud en Arauca, dijo en su discurso que hay un ambiente en el país de dirimir esta discusión en los medios.

“Me parece preocupante y peligroso que Colombia esté sometido a un estado de opinión donde mediáticamente se decide, si un proyecto de ley se presenta, se tramita o no se tramita, cuando esta es una función constitucional del Congreso de la República”, dijo.

Apuntó que le parece preocupante que se inunde el país de una serie de discusiones sin que surta el trámite constitucional y legal que tiene que hacer el Congreso de la República.

“El Gobierno ha presentado sus propuestas, pero es el Congreso, en su independencia y análisis la Comisión Séptima, el que debe dirimir sus diferencias y los conflictos, porque no vamos a poder estar de acuerdo en todo, pero tampoco vamos a estar en tal desacuerdo; esas diferencias la búsqueda del interés público pasa por la negociación de los múltiples intereses particulares, pero si el interés es particular debe tener la generosidad de entender que tiene que prevalecer un interés público”, explicó.

Subrayó que es el Congreso de la República el lugar de las instituciones, no es el fallo de un medio de comunicación el que dice cuál es el trámite de una reforma o no.

“Es la representación democrática del Congreso, que mal o bien con críticas o no, que tenga la democracia colombiana para tomar las mejores decisiones en pos del pueblo colombiano y eso no puede ser usurpado por la decisión mediática de dictaminar fallos por encima del criterio y la discusión de la institucionalidad democrática del país y eso me preocupa ese precedente”, indicó.

La funcionaria, ante los asistentes, sostuvo que espera que esta discusión se pueda registrar en el Congreso. “Hago un llamado para que por la vía democrática resolvamos, porque la vía democrática es la que ley y la constitución definió como el escenario para dirimir nuestras discrepancias”, puntualizó.

El pronunciamiento se registra en medio de un ambiente tenso y oscuro que tiene el proyecto de reforma a la salud, por parte de los partidos políticos, que no apoyan el documento presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.