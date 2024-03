'Reforma a la salud no debe aumentar el gasto de bolsillo de los colombianos': AmCham Colombia

La presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, se pronunció sobre el proyecto de reforma a la salud que se tramita en el Congreso de la República, y pidió que se fortalezca el acceso y los servicios para los colombianos en todo el territorio nacional.

La directiva destacó los avances que el sistema ha tenido en los últimos 30 años y aseguró que no se puede aumentar el gasto de bolsillo que hoy destinan los ciudadanos para ese servicio.

Lacouture participó en la audiencia pública sobre este tema convocada por la senadora Norma Hurtado en Cali, donde expresó su preocupación por los cambios que se proponen en la ruta de atención al paciente, la viabilidad financiera del sistema y la calidad del servicio.

"Tenemos que hacer la reflexión sobre si nosotros tenemos hoy una entidad de salud a la cual vamos, nos dirigimos y nos recibe y nos presta el servicio, en el momento de tener una transformación sobre algo que funciona vamos a pasar a 15 entidades sobre las cuales no vamos a tener la claridad de la ruta del paciente, para lograr prestar ese servicio", dijo.

Así mismo, cuestionó que se pretenda aumentar el gasto de bolsillo de los colombianos, cuando el país tiene uno de los más bajos de la región.

"Ese acceso también va de la mano con que hoy tenemos un gasto de bolsillo reducido a nivel latinoamericano. ¿Vamos a pasar por un gasto de bolsillo más grande en Colombia sabiendo que los colombianos no cuentan con esos recursos?", preguntó.

La presidenta de AmCham Colombia destacó los avances que el sistema de salud ha tenido en los últimos 30 años, como la reducción en el reporte de fallas de atención médica, la disminución en la falta de recursos, que era del 42,3 % en 2003 y en el 2021 era del 7,5 %, según datos del Ministerio de Salud.

"Hay que mejorar, hay que fortalecer pero eso se tiene que hacer sobre lo construido, no podemos dejar que lo que se ha mejorado, lo que se ha avanzado hoy en día y nos quedemos sin unos cimientos... no hay que hacer borrón y cuenta nueva", afirmó.

Finalmente, la directiva hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que se escuchen las voces de los diferentes actores del sector salud, y se busque una reforma que mejore el sistema y no lo debilite.

"No podemos dejar que el sistema que hoy está funcionando, deje de funcionar. No podemos dejar un borrón y cuenta nueva y mucho menos podemos permitir que la reforma nos lleve solamente a cambiar la ruta de los recursos y no a mejorar el sistema", concluyó.