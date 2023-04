Reforma a la salud: Partido Conservador da orden a sus congresistas de votar negativo al proyecto

El Partido Conservador expidió un comunicado a través del cual reitera su posición de no apoyar la reforma a la salud que el Gobierno Nacional está tramitando en el Congreso de la República.

La colectividad señala que todos los congresistas de la bancada están en la obligación de votar negativamente la iniciativa, teniendo en cuenta que sus propuestas no fueron acogidas en la ponencia que se presentó para la discusión en primer debate.

Lea también: Se salva la reforma a la salud: con diez votos a favor se aprobó la ponencia del proyecto

En la comunicación, el conservatismo asegura que se debe trabajar por una reforma a la salud que genere bienestar a los colombianos y no por un proyecto que perjudicará el modelo de atención que hoy tienen los usuarios en todo el país.

“Conforme a lo establecido por la ley, los estatutos del Partido y de manera consecuente con la decisión tomada por la Bancada Parlamentaria el 11 de abril y ratificada el 18 del mismo mes, de NO acompañar el proyecto de Reforma a la Salud presentado por el Gobierno, es obligación de todos los Representantes a la Cámara y Senadores del Partido Conservador, votar NEGATIVO la totalidad de los artículos dentro del trámite en el Congreso, en el marco de la ley de bancadas”, señalan.

“Continuaremos trabajando por una Reforma a la salud que salve vidas, enfocada en el usuario y el bienestar de todos los colombianos en cada rincón del país”, finaliza el comunicado.

Recientemente, en una intervención pública que hizo ante algunos simpatizantes conservadores, el presidente del partido, Efraín Cepeda, aseguró que no apoyarán una reforma que estatice el sistema de salud.

Le puede interesar: Conservadores no votarán en debate de reforma a la salud: Se retiraron del recinto

“Queremos una reforma que le sirva a la comunidad, no una reforma que acabe con las farmacias de los municipios y de los barrios que generan empleo, no una reforma que sea totalmente estatizada y posiblemente politizada, no una reforma que no construya sobre lo construido”, señaló Cepeda en su momento.

Por ahora la Comisión Séptima aprobó el informe con el que termina la ponencia para primer debate de la reforma a la salud y aplazó la discusión del articulado para una siguiente sesión que promete generar mucho debate.