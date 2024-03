Al margen de las decisiones que han tomado varias colectividades frente a la reforma a la salud, el presidente Gustavo Petro citó a un "comité político de emergencia" en la Casa de Nariño para tratar de salvar la iniciativa en el Congreso.

A la cita también asiste la tarde de este miércoles el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y varios congresistas del Pacto Histórico, quienes buscarán caminos políticos en el legislativo que salven la reforma que está casi hundida.

Le puede interesar:Gobierno y Pacto Histórico: estrategia para salvar reforma a la salud

Petro negó la tarde del martes que el Gobierno vaya a retirar la reforma a la salud, tras el inminente hundimiento de la propuesta en el Senado de la República.

Por el contrario, Petro dijo que el Ejecutivo entrará a "actuar". "No, para nada vamos a retirarla, el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud, el sistema actual no es sostenible la mayoría de las EPS, no todas pero la mayoría, incumplieron las normas", dijo Petro desde la Casa de Nariño.

El presidente Gustavo Petro dijo que "hay billones de pesos en las llamadas reservas técnicas perdidos, así que el Gobierno entra a actuar (...) el Inri va a quedar es sobre el Congreso que no fue capaz de hacer una reforma a la salud cuando más se necesitaba".

El proyecto de reforma a la salud quedó prácticamente hundido en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, luego de que ocho congresistas de diferentes partidos firmaran la ponencia negativa de archivo que fue radicada en las últimas horas.

Lea también: Reforma a la salud: debate será después de Semana Santa

Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), José Alfredo Marín y Nadia Blel (Partido Conservador), Lorena Ríos (Colombia Justa-Libres) y Berenice Bedoya (ASI) desde muy temprano firmaron el archivo.

La presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, anunció que el debate de la iniciativa será agendado para después de Semana Santa.

“Nosotros tenemos pendientes una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda, que yo creo que estaremos realizando la otra semana y yo creo que después de Semana Santa estarían citando a sesión y abordando reforma a la salud”, dijo Peralta a La FM de RCN.

Esto quiere decir que el Gobierno Nacional tendrá dos semanas para implementar su estrategia de impulsar una ponencia alterna, que tenga el consenso de la mayoría de los partidos políticos para lograr que el proyecto pase.