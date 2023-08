Reforma a la salud: piden al ministro Guillermo Jaramillo que sepa escuchar al sector

El director médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer, Carlos Castro, fue enfático en señalar que se necesita hacer unos cambios urgentes del sistema de salud en Colombia, sin olvidar las cosas positivas que este ha tenido en los últimos 30 años.

El profesional indicó que destruir y no tener en cuenta los avances en materia de salud del país es un error que puede efectuar los pacientes y colombianos en general.

“Todos estamos de acuerdo que al sistema hay que hacerle ciertas modificaciones, pero lo que no compartimos es que para cambiarlo tengamos que destruir todo lo que había”, señaló.

Apuntó que es contraproducente hacer un drástico cambio en el sector de la salud.

Dijo que “esa actividad inicial del gobierno fue contraproducente y ese no es el camino, por lo que creo que hay que modificar cosas, donde también hay cosas que se tienen que conservar y eso tiene que abrir los oídos para que se construya una reforma por el bien de toda la comunidad y el país”.

Destacó que se tiene que hacer una evaluación objetiva del actual sistema de salud: “Lo que se ha hecho por 30 años no es despreciable. Hay que aplaudirlo porque no todo es malo, sino que al contrario hay muchas cosas que son buenas y hay que conservarlas pero hay otras que se puedan mejorar”, aseguró.

Señaló que son importantes algunos artículos como es la atención primaria pero se debe explicar cómo se va a lograr.

“Se publicaron unos artículos de la reforma donde se va a los territorios con brigadas para mirar quienes están desnutridos o no, esa es una partecita por lo que se requiere una mayor salud pública”, señaló.

Subrayó que se deben tener claras las diferencias que se tienen con la atención que se presta en las grandes ciudades con la que se recibe en la zona rural del país.

“Es cierto que una cosa es la salud que se presta en Bogotá, Cali Medellín, Barranquilla y Bucaramanga y otra la que se presta en Arauca o Leticia. Son territorios con necesidades y situaciones muy diferentes pero hace parte de Colombia, por lo que hay que ponerle mucha atención”, precisó.

Castro subrayó que es importante que se explique lo que se va ha realizar para garantizar que esa atención que promete realmente llegue a la población que lo necesita sin olvidar las personas que están en las ciudades.

“Lo que a mi no me queda claro es cómo lo quieren hacer porque eso es crear centros de salud con médicos y enfermeras, psicólogos y odontología, en todas partes no se si esa sea la solución creo que no pero esperaremos a ver qué sale. Hay que modificar cosas del sistema si pero no así”, enfatizó.

El médico cuestionó la forma como ha manejado el gobierno todo lo relacionado con la reforma a la salud.

“La anterior ministra (de Salud) Carolina Corcho, por alguna razón fue un poco sorda por más que decía que eso lo discutía con todo el mundo creo que lo discutía ella con ella. Eso hizo mucho daño y desafortunadamente ahora viene el ministro (Guillermo) Jaramillo, porque ha estado metido en la clínica como cirujano cardiovascular, ha tenido un historial político por lo que en estos momentos es necesario que los ministros tengan un conocimiento de la política no de la politiquería”, indicó.

El director médico de la Liga contra el Cáncer señaló que espera que el gobierno escuche a los sectores de la salud para construir una reforma con más consenso y la participación de todos.

“Que las ánimas del cielo y del purgatorio lo iluminen porque se requiere un ministro que sepa escuchar”, sostuvo.

Castro dijo que en los nuevos debates que vienen de la reforma a la salud se tenga una mayor claridad de los artículos que dejaron grandes dudas en las pasadas discusiones en el Congreso de la República.

“Si van asistir con el anterior proyecto yo creo que se van a llevar otra vez un mal rato y al país no le conviene tanta perdedera de tiempo, por lo que es importante llegar a consenso. Muchas personas que han estado en el sistema están diciendo que quieren aportar, por lo que llegó el momento de no ver quien gana y quién pierde, porque todos ganamos si nos ponemos de acuerdo, así que es un llamado al cordura y al diálogo”, puntualizó.