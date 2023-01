Continúa la polémica por el proyecto de ley de reforma a la salud que será presentado por el Gobierno al Congreso en los próximos días y que propondrá un completo revolcón al sistema de atención de los colombianos.

Las dudas sobre las características de la iniciativa aún persisten y en los parlamentarios hay inquietud sobre si la misma será una ley estatutaria o una ley ordinaria, lo cual podría cambiar por completo su trámite.

Como hasta el momento lo ha insinuado el Gobierno, el proyecto podría contener modificaciones al derecho fundamental a la salud y si eso es así, necesariamente se tendría que hacer por medio de una ley estatutaria que impediría que la misma se pueda estudiar en sesiones extraordinarias.

El senador Alejandro Carlos Chacón insiste en que el Gobierno debe revelar el articulado de la reforma para tener claridad frente al contenido de la misma y la manera de tramitarla.

“La reforma a la salud no la conocemos, pero es importante precisar que si es cualquier modificación que no sea trascendental, el Gobierno debe tramitarla por una ley ordinarias. Si quiere entrar a discutir temas trascendentales del derecho fundamental como se convirtió especial en la ley estatutaria 1751, cualquier modificación la debe hacer por ley estatutaria y el problema es que no puede presentarla en extras, debe presentarla en el periodo ordinario del Congreso”, explicó.

El representante Juan Carlos Wills también extendió el llamado para que la ministra de Salud, Carolina Corcho, dé claridad sobre el proyecto de ley para que el Congreso también tenga claro cómo debe ser su discusión.

“Quiero pedirle a la ministra que le aclare a la opinión pública cuál va a ser el proyecto de reforma a la salud que va a presentar, toda vez que si el derecho a la salud es un derecho conexo a la vida y si hay una reforma a ese núcleo esencial debe ser por ley estatutaria, así que queremos saber cuál es el contenido de este proyecto y si toca el derecho fundamental, porque tendría un procedimiento completamente diferente al de una ley ordinaria”, dijo.

Si el Gobierno insiste en tramitar una ley estatutaria, como podría ser la reforma a la salud en sesiones extraordinarias, la Corte Constitucional podría tumbar la iniciativa así como lo hizo en su momento con el Código Electoral que se cayó tras haber sido aprobado por fuera del periodo ordinario del Congreso.

