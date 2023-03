Reforma a la salud: ponentes del proyecto dicen que aún no se ha hundido

El representante a la Cámara por el Partido Liberal, Germán Rozo, fue tajante al manifestar que el Congreso de la República es independiente y que no se puede asegurar que la reforma a la salud está hundida, pues aún no se han dado los debates en el legislativo.

“Hasta ahora vamos a iniciar el debate, aquí no se ha hundido nada, seguimos debatiendo, construyendo, escuchando los sectores, a los partidos, hay varios proyectos que están unificados y que debemos sacarlos adelante. El Congreso de la República es independiente y va a sacar adelante la discusión”, indicó el legislador.

Estas declaraciones de Rozo, quien es el ponente de la reforma por el Partido Liberal, aviva el rumor de que varios congresistas de esta colectividad, no están de acuerdo con el expresidente, César Gaviria y estarían reclamando autonomía.

¿Qué dicen otros ponentes?

Desde el Pacto Histórico y la Alianza Verde dicen que el proyecto aún se puede salvar e invitaron a los congresistas de los partidos Liberal, de la U y Conservador, a actuar con libertad y a no dejarse llevar por las decisiones “individuales” de los presidentes de las colectividades.

“La responsabilidad de los congresistas es ser voceros de esos partidos, pero también ser voceros de la ciudadanía, decisiones tan inmediatas, no necesariamente han sido consultadas con los congresistas. Entonces, la reforma a la salud goza de muy buena salud y nosotros tenemos la responsabilidad que a través del debate serio y diverso, podamos hacer los ajustes en el transcurso del debate”, manifestó el representante Alfredo Mondragón.

Por su parte, la congresista Martha Alfonso indicó que “si los parlamentarios no apoyan esta reforma, muy seguramente la gente se lo va a cobrar en las elecciones regionales, y no creo que ellos se vayan a dar esa pela, así que yo espero que haya una autonomía legislativa, porque las reformas son para la gente y no de los partidos”.