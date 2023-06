Reforma a la Salud: se despeja el camino tras votación de la mayoría de impedimentos

En un 99% avanzó la discusión de los impedimentos que presentaron los congresistas en el segundo debate de la reforma a la salud, un paso que abre el camino para que siga el trámite de esta iniciativa del gobierno, en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Uno de los más contentos fue el ponente de la reforma a la salud, Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, quien aseguró que en esta nueva citación se logró avanzar lo que más se pudo hasta que el quorum lo permitió.

“Logramos el 99% de los impedimentos, pareciera que la oposición no tuviera argumentos y prefieren esconderse en la oficina que venir hacer quorum por eso no avanzaron de manera más rápida los impedimentos”, indicó.

Destacó que el próximo debate quedó definido para el martes nuevamente en plenaria donde se espera escuchar las ponencias negativas de la reforma a la salud.

“La próxima semana le tocara decir a la oposición porque quieren que archiven la reforma a la salud mientras que nosotros demostraremos que esta reforma a la salud, expresa los sentimientos más auténticos del pueblo colombiano para conquistar el derecho a la salud, como un derecho fundamental”, sostuvo

Mondragón criticó a los demás congresistas que rápidamente se retiraron del recinto de la Cámara de Representantes para romper el quorum.

“Cuando avanzamos en la reforma, ellos dicen que ‘la pupitreamos’, que no hay participación y hasta hacen cartas diciendo que no avanza el debate y cuando tienen que estar en estos espacios de debate, se inventan jugaditas para que no se presente la discusión. Hoy se votaron más de 30 impedimentos así que avanza la reforma a la salud”, manifestó.

Por su parte el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que los congresistas han leído la reforma, por lo que han entendido la importancia que tiene para sus regiones.

“Es importante entender que el ritmo del parlamento no lo imponemos nosotros, es una forma en la que el congreso va deliberando, mirando y se toma su tiempo para estudiar el proyecto, porque hay gente muy juiciosa en el parlamento y que leen el detalle y en la medida en que lo han leído se han dado cuenta de lo importante que es para sus regiones”, dijo.

Apuntó que en medio del debate siguen recibiendo propuesta para mejorar esta iniciativa.

“Estamos recibiendo propuestas nuevas y para eso es la discusión en el Congreso de la República para consensuar las reformas”, recalcó.

Según el ministro es importante señalar que todavía se tiene tiempo en el marco de esta discusión de la reforma a la salud.

“Siempre hay sesiones extraordinarias y tenemos desde el 20 de junio hasta el 20 de julio, que es un mes, todavía tenemos tiempos así que poco a poco si llegamos a consensos después la discusión será mucho más rápida”, puntualizó.