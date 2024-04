Reforma a la salud: senadores tienen lista estrategia para hundirla y envían mensaje al Gobierno

La Comisión Séptima del Senado de la República ya anunció el proyecto de ley de reforma la salud para que el mismo pueda arrancar su discusión y posible votación en la siguiente sesión.

Los senadores que firmaron la ponencia de archivo del proyecto, se reunieron a puerta cerrada para ultimar detalles de la estrategia que implementarán para hundir la iniciativa y que en resumidas cuentas, busca que se permita avanzar en los impedimentos y la posterior aprobación de las ponencias de negativa.

El senador Miguel Ángel Pinto dijo que el mensaje al Gobierno es que retire el proyecto o que permita si hundimiento para que se pueda construir una propuesta “más corta” que tenga el consenso de todos.

“Lo que sí queremos es que haya un acuerdo con ustedes para ponerle punto final a este proyecto bien sea votándolo o bien sea retirándolo y esperar un nuevo inicio de las sesiones el 20 de julio para un nuevo debate”, indicó.

“Nosotros lo que queremos es debatir y que no dilatemos más esto, el país nos pregunta todos los días qué pasa con esto y yo creo que hay que darle una tranquilidad a los ciudadanos sobre este tema. Consideramos que no podemos seguir manteniendo en vilo al país en esta discusión de seguir aplazando una reforma que el país no sabe si va a salir o no”, añadió.

Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dejaron claro que seguirán insistiendo hasta el final en que se logre un acuerdo.

El ministro Velasco dijo que se debe intentar hacer un acuerdo entre los partidos, sin necesidad de que se hunda esta reforma. “Quiero dejar una idea que tiene que ser consultada con la bancada de gobierno, que tiene dos ponencias, una positiva y una alternativa. Si somos capaces de hacer un acuerdo, deberíamos intentar hacerlo antes de que se termine esta nueva legislatura, construir entre todos una sola ponencia y eso simplemente lo dejo como idea”, manifestó.

El propósito de los nueve congresistas que anunciaron su voto negativo es que se convoque este miércoles a la sesión de la Comisión Séptima, que se evacúen rápidamente los impedimentos y que inmediatamente se proceda a aprobar la ponencia de archivo.