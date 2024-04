Reforma a la salud: subcomisión que revisará apelación del proyecto deberá recomponerse

El presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Blanco, renunció a continuar haciendo parte de la subcomisión que se conformó en el Congreso para estudiar la apelación que se presentó tras el hundimiento de la reforma a la salud.

La FM de RCN Radio conoció que Blanco le presentará en las próximas horas un escrito al presidente del Senado, Iván Name, a través del cual no acepta esta designación, bajo el argumento de que podría tener una causal de impedimento.

En diálogo con La FM, el dirigente político aseguró que su esposa es gerente de una IPS en el departamento de Antioquia y esto podría generarle un conflicto de interés.

“Voy a presentar un escrito al presidente del Senado en el que no acepto la designación que me ha hecho de integrar la comisión accidental, porque podría incurrir en un conflicto de interés en la medida en que mi esposa es gerente de una IPS privada en el departamento de Antioquia, no ascendencia en varios departamentos de Colombia, se llama Neuromédica y se trata de enfermedades crónicas”, explicó.

Así las cosas, el presidente Name deberá recomponer esta subcomisión, para continuar con el estudio del recurso presentado por el Pacto Histórico para revivir la reforma a la salud.

“Hemos evaluado y es mejor, aunque existen argumentos encontrados, yo prefiero actuar con cautela en eso y evitar circunstancias judiciales futuras y que sea el presidente el que recomponga esa comisión accidental”, sostuvo.

Germán Blanco asegura que también presentará su impedimento en la plenaria del Senado de la República y será esa instancia la que evalúa si le cabe o no un posible conflicto de interés.



“Cuando se venga la discusión de la reforma, si es que se va a dar, yo presentaré un impedimento donde corresponda en el debate respectivo y la plenaria tomará una decisión de si debo o no participar de la discusión y votación del contenido objetivo de la misma reforma”, añadió.

La denuncia de Blanco a la subcomisión accidental creada en el Senado, podría dilatar la discusión de la apelación que se presentó para revivir la reforma a la salud.