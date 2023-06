Reforma a la salud: suspenden el debate tras cuatro horas de discusión

En medio de un complejo panorama político inició el segundo debate de la polémica reforma a la salud del Gobierno Nacional en la Plenaria de la Cámara de Representantes. La sesión se levantó tras cuatro horas de debate en los que solo se votaron los impedimentos, sin ningún avance significativo en el articulado.

El Centro Democrático y Cambio Radical, radicaron ponencia negativa; mientras tanto, el Partido Conservador y la mitad de la bancada de la Alianza Verde, presentaron proposiciones de archivo, también con el fin de hundir el proyecto de origen ejecutivo.

Precisamente, los congresistas de la Alianza Verde protagonizaron una fuerte discusión en plena sesión, pues la representante Martha Alfonso reclamaba a sus colegas no respaldar el proyecto del cual ella es ponente.

“La discusión se subió de tono porque hubo una mala interpretación de un comentario. Nosotros presentamos una proposición de archivo por razones diferente a las que argumentaba Martha Alfonso, no porque defendamos a las EPS, sino por los múltiples vicios de procedimientos que tiene y porque creemos que se va a hacer tarde que temprano”, explicó el representante Cristian Avendaño.

Alfonso respondió que “en el partido hay muchas vertientes de pensamiento, tiene que haber claridad que este es un partido de gobierno y quienes no se sientan a gusto dentro de la decisión de la bancada, deberían renunciar a sus curules”.

Katherine Miranda también habló de manera contundente dijo que “en el partido hemos tomado la decisión de dejar en libertad, yo personalmente la voy a votar de manera negativa”.

¿Cómo están otras bancadas?

Los congresistas del Partido Liberal no han tomado una decisión en bancada porque hay divisiones internas, algunos rechazan la reforma a la salud y otros la respaldan aún en contra de Cesar Gaviria.

“Hay división, no olvidemos que el Partido Liberal en la Comisión Séptima radicó una ponencia alterativa que no se ha discutido, lastimosamente no se reponen las preocupaciones que desde el Partido Liberal hemos manifestado", explicó el representante Carlos Ardila.