Reforma a la salud: Suspenden trámite hasta concertar 390 proposiciones en una subcomisión

La reforma a la salud logró avanzar en medio de una convulsionada sesión en la que se votaron los impedimentos y se abrió la discusión de la ponencia de archivo radicada por la oposición que finalmente se hundió.

Sin embargo, la mesa directiva avaló la conformación de una subcomisión que se encargará de concertar más de 390 proposiciones sobre las cuales aún no hay acuerdos, las principales enfocadas a la no eliminación de las EPS y que la Adres no se encargue del manejo total de los dineros del sistema.

“En cumplimiento de mi deber como presidente de la Cámara en brindar las garantías necesarias para todas las fuerzas políticas de la corporación, crearemos una comisión accidental para estudiar las proposiciones que tiene el articulado y concertar un texto”, dijo el presidente de la Cámara, Andrés Calle.

El congresista agregó que “debido a la urgencia que tiene nuestro país de dar el trámite del debate del proyecto que busca reformar el sistema de salud en Colombia y previendo que no se presenten dilaciones injustificadas al mismo se estipularán, conforme a lo dispuesto por la ley 5ta, los plazos, miembros, cronogramas y términos de las actividades que den cumplimiento al objetivo de la comisión accidental”.

La creación de esta subcomisión implica que la discusión del proyecto de ley se detendrá hasta que los congresistas que la integran consoliden un informe y lo presenten a la plenaria, en un tiempo que aún no ha sido establecido por la mesa directiva.

Los integrantes de la subcomisión, quienes darían participación a los gremios del sector salud que se sintieron excluidos de la propuesta del Gobierno, serán definidos esta misma semana.