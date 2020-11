Reforma electoral sufre su primer revés: eliminan artículo que creaba seccionales del CNE 

Las comisiones primeras de la Cámara de Representantes le dieron un duro golpe a la reforma electoral eliminando el artículo 22 del proyecto que creaba los consejos seccionales electorales en cada departamento del país.

El artículo que fue negado establecía que: "en cada departamento y de manera permanente funcionará un Consejo Seccional Electoral, el cual estará integrado por dos miembros de las mismas calidades o requisitos para ser Juez de Circuito, elegidos a través de concurso de méritos para un período de cuatro años".

En contexto: Estos son los puntos claves de la reforma al Código Electoral

Los opositores a ese artículo, afirmaban que con su aprobación se crearía mucha más burocracia sin un sustento fiscal para el pago de más de 60 magistrados nuevos en los diferentes departamentos del país.

El presidente del CNE Hernán Penagos, justificó que en los 9 despachos de los magistrados de esa autoridad electoral existen miles de procesos sin resolver de todo el país, porque no es suficiente una entidad con pocos funcionarios.

"El CNE no está reclamando unos consejos seccionales, no está reclamando que tenga categoría de ministros, ni de magistrados, lo que estamos diciendo es que el Consejo Electoral tenga unas oficinas regionales que es lo mínimo que debe tener una entidad de estas que ni siquiera es para quienes estamos actualmente, porque mientras que pasa por la revisión de la Corte ya no estaremos ahí", señaló Penagos.

La representante Juanita Goebertus y el senador Rodrigo Lara, coincidieron en que la creación de esas nuevas seccionales no tienen una justificación fiscal y no se sabe cuánto le cueste al país.

"Si no se tiene un soporte fiscal estamos legislando a ciegas, esperamos que se debata sobre algo cierto", señaló Rodrigo Lara.

Sin embargo, Las comisiones respaldaron el artículo 29 que tenía proposición de archivo y que crea dos seccionales más de la Registraduría Nacional por cada departamento en el país.