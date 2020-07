Reforma a la justicia de la Procuraduría busca darle más poder a comisarías de Familia

El próximo 20 de julio cuando empieza la nueva legislatura, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, presentará su propuesta de reformar la justicia que se enfocará en las necesidades del ciudadano de a pie.

“Lo que a la gente le interesa es que le resuelvan sus problemas de justicia. Al ciudadano no le interesa cómo eligen a un magistrado (…) la gente lo que quiere es que se le resuelva el problema”, dijo Carrillo.

La idea de reforma de la justicia que plantea la Procuraduría, busca darle más poder a las comisarías de familia que están en las regiones más apartadas, en varios casos como los de violencia sexual a menores.

Le puede interesar: Estructura de la justicia está necesitando reforma urgente para recuperar valores: Juan Gossaín

“Que una comisaria de familia tenga la capacidad institucional de recibir una denuncia por abuso sexual y de investigarla, además de proceder a la captura con la autoridad competente de quién es el protagonista”, precisó el funcionario.

Fernando Carrillo dijo que la propuesta que será llevada al Congreso en la próxima legislatura es muy viable, ya que no ocasionaría resistencias “al no tocar los núcleos de poder, elección de magistrados o altos dignatarios”.

En ese sentido, Carrillo agregó que “es una reforma legal que no toca la ley estatutaria. Esto no está en la cúspide, porque no es una reforma constitucional, sino que está en la base de la pirámide. Es la justicia del ciudadano la que nos interesa”.

Otra de las propuestas que estarían en el documento de reforma, es que “la fuerza pública no llegue a las regiones, sin antes llegar la oferta social, con trabajadores sociales, médicos y la administración de justicia”.

Fernando Carrillo advirtió que “acá no va a haber paz territorial hasta que no haya justicia territorial,y en Colombia no hay justicia rural”.

Lea también: El rol del Ejército en las masacres paramilitares, la JEP recibe informe

El funcionario aseguró que la reforma pretende reforzar la justicia ambiental, “que es otro tema del futuro (…) necesitamos una jurisdicción ambiental”.

Finalmente, el procurador general concluyó que el país no necesita una reforma constitucional o una reforma a ley estatutaria, sino una reforma que le de respuesta y justicia al ciudadano de todas las regiones del país, no solo a las grandes capitales".