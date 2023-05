Reforma laboral: Confederación General del Trabajo advierte que proyecto afecta la libertad sindical

La nueva presidenta de la Confederación General del Trabajo, (CGT), Miryam Luz Triana, aseguró que se debe analizar con lupa la reforma laboral, donde se tienen artículos importantes que benefician a los trabajadores, pero también algunos de ellos representan un riesgo para libertad sindical en el país.

En el marco de la Asamblea de socios la líder sindical afirmó que le preocupa que el gobierno no los tenga en cuenta sus sugerencias en torno a esta iniciativa que avanza en el Congreso de la República.

“Hemos visto que esta reforma laboral tiene cosas buenas, pero también puntos que son negativos que van afectar a los trabajadores, uno de ellos es el artículo que prohíbe el contrato sindical, donde se debe entender que se tiene que tener un sindicato para poder tenerlo, y son afiliados de la CGT los que se podrían ver afectados con esta propuesta”, dijo.

Señaló que también les genera preocupación que los sindicatos pequeños no van a poder negociar colectivamente.

“Conocimos que se pretende que los voceros de los sindicatos sean las grandes organizaciones y tenemos muchas organizaciones que realizan directamente estas negociaciones laborales, por lo que no entendemos que se tenga que obligar a que sea un solo sindicato el que realice la negociación”, sostuvo.

Explicó que se está afectando la libertad sindical, que establece que después de 25 trabajadores se conforma un sindicato, que debe tener plenos derechos y uno de ellos es la negociación colectiva.

“Dentro de los puntos importantes de la reforma se encuentra el recobrar lo que se perdió en la ley 789, que son las horas nocturnas, el pago de los dominicales los festivos y las extras, por lo que nos parecía el colmo que se dijera que la jornada nocturna empezaba a las 9:00 p.m. y no a las 6:00 p.m., por lo que eso nos parece favorable”, añadió.

La presidenta de la CGT, señaló que otro de los puntos que le preocupa es que de acuerdo con los expertos esta reforma laboral no genera empleo. “Nos preocupa la generación de empleo, porque hay demasiada tasa de desempleo en el país, por eso hemos propuesto que se genere estrategias de empleo, con el pago de la deuda externa que tiene el país”, reflexionó.

La líder sindical le hizo un llamado al gobierno nacional y al ministerio de trabajo para que reconozca a la nueva juta directiva donde es una mujer la que está al frente.

“Es muy extraño que dos exdirigentes sindicales no entiendan que el gobierno lo hacen los estatutos, donde se establece que el Comité Ejecutivo es el que lleva vida diaria de la Confederación, por lo que no entendemos porque no ha sido posible que se nos de la representación legal cuando de 45 miembros que tienen voz y voto en el comité ejecutivo, 25 decidieron el paso 15 de abril reorganizar un comité ejecutivo en cabeza de Miryam Luz Triana”, recalcó.

Triana calificó como preocupante que no se reconozca a la mujer que ha sido elegida en un comité ejecutivo tan importante como la CGT.

“Que irónico que una ministra mujer con la cual luchamos desde Fecode ella y yo desde la CGT, por los derechos y la participación activa de las mujeres, una ministra no reconozca a otra mujer en el cargo de una de las principales centrales obreras como la CGT es preocupante”, dijo.

Afirmó que han sido estigmatizados desde que fueron nombrados por decir lo que piensan y defender a los trabajadores.

“Yo creo que hay demasiada estigmatización se ha pretendido decir que somos derechistas, que somos anti-gobierno y no es eso, porque la CGT es pluralista y autónoma, por eso hemos acompañado en todos los gobierno del país, pero cuando tenemos que decir las cosas que no favorecen a los trabajadores las hemos dicho, y por eso nos preguntamos porque no las podemos decir en este gobierno las cosas que nos parece; y por eso nos han llamado antigobiernistas, por lo que la autonomía no está en juego ni en venta”, puntualizó.