Reforma laboral: Mintrabajo dice que "recorte de derechos laborales no genera más empleo"

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, lideró en la ciudad de Cúcuta la audiencia de reforma pensional, con el propósito de escuchar a los grupos de interés referente al proyecto, el cual será tramitado en la Comisión Séptima del Congreso de la República.

En este espacio, la funcionaria nacional se refirió a la polémica que se ha generado por las reacciones de un sector empresarial, quien aseguró que la puesta en marcha de la reforma generaría miles de empleos perdidos, afectando a los empleados.

La ministra de Trabajo indicó que la cifra de empleos que se perderían con la puesta en marcha de la reforma laboral, como lo han asegurado diversos sectores económicos, lo cual aseguró es falso.

Ramírez indicó que el recorte de los derechos laborales no genera empleo, como señaló, lo han defendido sectores empresariales.

“Se habla de un número de pérdidas de empleo, pero eso es un supuesto, y eso no es cierto, es como si en Colombia no hubiera dinámica de empleabilidad; lo que sí le podemos decir al país es que el recorte de los derechos laborales de los trabajadores no genera empleo, como lo planteó la Ley 789 de 2002 que recortó los derechos de la gente con el fin de crear empleo, pero 32 años después vemos que no funcionó”, expresó la ministra de Trabajo.

Asimismo, aseguró que la política de empleo es una política de estado integral definida en el Plan de Desarrollo y donde se tiene proyectado generar más de 350.000 empleos en todo el país, siendo Norte de Santander una de las regiones priorizadas para la creación de vacantes laborales.

“En Norte de Santander hemos hecho una favorabilidad a través de los programas de fomento al empleo generando en el departamento 10.000 nuevos empleos, favoreciendo a más de 700 empresas aportando más de siete mil millones de pesos para formalizar nuevas empresas”, sostuvo Ramírez.

Finalmente, la ministra aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro se crearán más de un millón setecientos mil de empleos que beneficiará a miles de colombianos.