Reforma laboral, pensional y salud: Petro entregó detalles de las iniciativas

Desde el balcón de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro entregó detalles de las reformas laboral, pensión al y de salud, que según él “deben ser defendidas” por el pueblo que eligió el cambio.

Reforma pensional:

De acuerdo al presidente, la reforma que pronto llegará al legislativo, busca "que el derecho a la pensión sea una realidad en este país, busca al fortalecer con las cotizaciones a Colpensiones que se adquiera el verdadero derecho a pensionarse para si mismo y para el conyuge sobreviviente. Que la pensión pueda ser una realidad cotidiana para el que cumple la edad".

Como ya lo había dicho, el mandatario reiteró su propuesta de un sistema de pilares que logre, a través de Colpensiones, garantizar el derecho a la pensión de miles de “viajes y viejas del país”.

"Cada peso que entre, otro peso saldrá para pagarles a los actuales viejos que hoy no tienen ninguna pensión o un bono pensional", dijo Petro en su discurso.

Según dijo, el Estado no deba pagar lo que él cita ante debería y podría pagar, "porque cuando el cotizante llegue a su edad, los cotizantes jóvenes ese momento le pagarán la pensión. Así el trabajador podrá garantizar su derecho a la pensión y el Estado podrá garantizarle un bono pensional a todos los viejos de Colombia".

Reforma laboral:

Frente a esta reforma, Petro explicó que la iniciativa buscará que las horas extras se reconozcan después de las 6:00p.m y no desde las 10:00p.m.

“Qué exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso, y que por tanto al trabajar más allá de las seis, o trabajar un sábado y un domingo, haya horas extras en el salario", señaló el mandatario.

No dejó pasar la oportunidad para criticar “el capitalismo” que no “crece sobre la base del trabajo esclavo, la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar el trabajo de la gente”.

La reforma buscará “la dignidad del trabajador y la trabajadora, trata de la estabilidad laboral, a aportar su vida a un enriquecimiento más estable que debería repartirse entre mejores salarios y mejores ganancias".

"Una reforma a la Ley 50. Pretendemos que el día termine a las 6 de la tarde y no a las 10 de la noche, pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso y que por tanto al trabajar más allá de las seis, un sábado o domingo hayan unas extras en el salario“, finalizó Petro.

Reforma al sistema de salud:

Frente a la reforma que ya aterrizó en el legislativo para su discusión y aprobación, el mandatario reiteró que Colombia debe ir en la vía de la “prevención” y así fortalecer un sistema que no logra llegar a todos los rincones del país.

Tan solo un día después de su exposición, también en la Plaza de Armas, Petro dijo que los colombianos deben tener la oportunidad de ser atendidos por médicos en todo el territorio nacional, sin importar su estrato social.

La reforma, que se debate rio al interior del Gobierno, finalmente llegó al Congreso de la mano de la ministra de la Salud, Carolina Corcho, quien recalcó que las EPS no desaparecerán, sin embargo, deberán buscar acoplarse al sistema que se va a reformar.