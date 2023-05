Reforma laboral: Ponencia alternativa estaría tomando fuerza

Este martes comenzó el debate de la polémica reforma laboral que presentó el Gobierno, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde afrontará su primera prueba de fuego.

A esta instancia, el panorama político es complejo para el Ejecutivo, teniendo en cuenta que hay cuatro ponencias radicadas, por lo que las cuentas están divididas: la mayoritaria del Pacto Histórico, la de archivo radicada por la oposición, que será la primera en discutirse, y dos alternativas de los partidos Liberal y de 'la U'.

Esta última, que presentó el representante del Partido de 'la U', Víctor Manuel Salcedo, estaría tomando fuerza por cuenta de posibles alianzas con los partidos Centro Democrático, Cambió Radical y Liberal, que en caso de que se hundan las ponencias que radicaron, respaldarían la de Salcedo.

“Esperamos que la ponencia alternativa que ha presentado el partido de la U obtenga el respaldo de todas las bancadas. Esta es una ponencia equilibrada, que busca la formalización, pero proteger los empleos, que piensa en los pequeños y en los medianos, que cree en los derechos individuales, pero también cree que hay que seguir garantizándole a los empresarios la posibilidad de generar mayores oportunidades”, explicó el representante Del Valle del Cauca.

Cabe mencionar que el proyecto del Gobierno ha recibido críticas, no solo en el Congreso, sino también desde los sectores económicos. El Banco de la República, por ejemplo alertó que si se aprueba el texto tal y cómo está formulado, podría genera la pérdida de 450.000 empleos en el país, a lo que en su momento respondió la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

“Yo lo que le he dicho a los gremios y a los señores políticos es que no caoticen el país, que no infundan miedo, que esta reforma no da miedo. Esta es una reforma de derechos. No hay que tener miedo porque nosotros mantenemos las políticas de generación de empleo”, puntualizó.