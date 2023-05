Reforma laboral: Primer debate se suspendió por falta de quórum

Para la coordinadora ponente del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, esa es una estrategia de dilación del debate para evitar del avance del proyecto, antes de que se termine el periodo legislativo.

“Me preocupa es que estén acudiendo a estrategias de dilación para no darle la cara al país frente a un debate, que es muy necesario para los trabajadores y trabajadores. Me preocupa que ni siquiera se hagan presentes en el debate las personas que han presentado ponencia, no está la oposición, tampoco está quien tiene su cargo a la ponencia alternativa, que se paró de forma irrespetuosa”, dijo Carrascal.