Reforma laboral: proyecto quedaría aplazado para la próxima legislatura

A una semana para que finalice la legislatura, la reforma laboral no ha logrado despegar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por donde debe iniciar su discusión.

Pese a que el debate ha sido anunciado en tres ocasiones, en ninguna se ha completado el quórum, por lo que ante la premura del tiempo no alcanzaría a ser discutida y se hundiría por falta de tramite, pues la ley quinta establece que “ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ponente del proyecto, María Fernanda Carrascal, reconoció que “es claro que si de aquí al 20 de junio no damos el primer debate se hundiría y tendríamos que presentarla el próximo semestre”; sin embargo, es clara en qué se presentaría “el mismo texto porque ahí está el corazón de la reforma”.

De los tres proyectos de reforma del Gobierno, esta es la más enredada, superando incluso a la reforma a la salud, pues no se ha logrado concretar gran parte del articulado con los partidos, que en su mayoría piden que se retire y se presente el 20 de julio.

“Estamos siendo claros definiendo que esta reforma debe archivarse o en su defecto comenzar su discusión a partir del 20 de julio. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a que no venga a echarle la culpa a la Comisión Séptima, porque son los trabajadores y la clase obrera que le está diciendo que está reforma no presenta alternativas de solución a las problemáticas que tienen los trabajadores colombianos”, dijo el representante de Cambio Radical, Jairo Cristo.

Por su parte, Andrés Forero del Centro Democrático insiste en que “el Gobierno se está quedando sin tiempo y no tiene los votos (…) la única forma en que podría garantizar la aprobación de este texto en estos pocos días es sacando congresistas de la sesión y no creo que hagan eso. Hay que dejar que termine esta legislatura porque no conviene que el Congreso de unos debates de tanta trascendencia en medio de los escándalos”.

Conviene mencionar que en la Comisión Séptima de la Cámara se han radicado cuatro ponencias de la reforma laboral, la mayoritaria del Gobierno, la negativa de la oposición y dos alternativas, una de ella la del Partido de la U.

“Nosotros tenemos una propuesta que recoge todo lo que se planteó desde la academia, sectores sindicales y empleados, buscamos una reforma laboral que sea realmente equitativa”, indicó el representante Víctor Manuel Salcedo.