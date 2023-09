Reforma laboral: Trabajadores ganarían más, pero empresas estarían en riesgo ¿Por qué?

El tema de la reforma laboral ha sido muy controversial en Colombia, después de que la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales, Acoset, diera una dura advertencia a algunas mipymes.

El proyecto en cuestión consta de 92 artículos que abarcan temas cruciales como la regulación de las jornadas laborales diurnas y nocturnas, la posible reducción de la jornada de trabajo y la introducción de beneficios para los desempleados.

Justamente, el tema de los recargos nocturnos ha sido uno de los más controversiales. Aunque es un gran beneficio para los trabajadores, Acoset advierte de un riesgo económico que podrían enfrentar.

El proyecto propone que la jornada diurna inicie a las 6:00 a.m. y finalice a las 7:00 p.m. el horario nocturno comenzaría a las 7:00 a.m. y terminaría a las 6:00 a.m.

Según información recopilada por el diario La República, Acoset advirtió que el riesgo para las empresas es que aumentarían los costos en un 200%, ya que las personas que tienen un horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. pasarán de cobrar una hora nocturna a tres.

Asimismo, en días anteriores, Rosmery Quintero, líder del gremio, dijo en El Tiempo que los empleadores van a tener el temor de tener trabajadores antiguos, pues al terminar el contrato tendrían que pagar una millonaria indemnización.

Este proyecto tan discutido sigue dando de que hablar en muchos trabajadores, pues la reforma tiene algunos beneficios para los trabajadores, pero las mipymes podrían sufrir algunas consecuencias. Según Quintero, el desempleo podría aumentar en un 1,7 y 14% en este sector.