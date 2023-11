Reforma pensional: Asofondos advierte sobre efectos negativos para el ahorro

El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro, en el marco del Foro realizado por el Senado de la República, afirmó que el proyecto de reforma pensional que está próximo a iniciar su segundo debate en la plenaria sigue generando muchas inquietudes.

El directivo señaló que se hace urgente hacerle unos ajustes a la propuesta al considerar que sigue siendo inviable para el país.

“Nos preocupa mucho la sostenibilidad fiscal, la caída en el ahorro que puede tener esta reforma, el aumento muy grande en el pasivo pensional del Gobierno, lo que pone en duda la viabilidad de la vejez de los que hoy son jóvenes y las próximas generaciones”, señaló.

Indicó que el Gobierno no ha tenido en cuenta el cambio demográfico, lo que es muy grave porque no se está analizando este tema que es muy importante para cualquier país.

“Cada vez hay menos jóvenes, pero se tienen más adultos mayores, por lo que no hay como pagar las pensiones con el régimen de prima media y por eso hay que ahorrar, es por eso que este tema del ahorro está aumentando en todo el mundo, hasta en China, y por eso en México hicieron una gran reforma pensional basada en la capitalización y el ahorro individual”, sostuvo.

Dijo que en el tema de las cotizaciones le preocupa es que con esta reforma pensional un 80% de ellas se van a Colpensiones por lo que no se verá el ahorro.

“Las familias colombianas están teniendo menos hijos, hace 50 años las mujeres tenían siete hijos en promedio en Colombia, pero hoy tienen menos de dos, de hecho 1.7 teniendo en cuenta que muchas familias ya no quieren tener hijos y tienen perros y gatos, pero además se está dando la robotización, es por eso que los sistemas de prima media no tienen cómo pagar las pensiones, porque los perros, los gatos y los robots no cotizan”, advirtió.

Montenegro destacó esta serie de espacios en los que se escuchan a los diferentes sectores. “Yo creo que están escuchando sobre todo el Congreso donde hay muchos parlamentarios muy preocupados por lo que está sucediendo, por eso están haciendo preguntas, pidiendo datos, reportes y estudios y eso es bueno, por lo que serie relevante que continúen haciendo estos foros, que no nos apresuremos a tomar decisiones precipitadas porque nos podría salir todo mal, está claro que hay que hacer una reforma, pero tomémonos todo el tiempo necesario para hacer una buena reforma pensional”, manifestó.

El presidente de Asofondos señaló que la clave de todo está en el ahorro. Indicó, por tanto, que "los fondos de pensiones han ahorrado mucho y continúan ahorrando, tenemos 372 billones de pesos, ¿por qué se han presentado traslados en los últimos meses?, todo es porque Colpensiones tiene unos subsidios muy grandes y muy regresivos, a las personas de mayores salarios les dan más plata; y eso lo hace una entidad pública, eso es absurdo, eso es una vergüenza para el Estado colombiano".

Apuntó que "eso daña la distribución del ingreso y eso es lo que habría que acabar reducir esos subsidios, para que los Fonos de pensiones puedan ahorrar más y si Colpensiones quiere que tenga un fondo de pensiones y que ahorre, pero que deje de estar regalando plata a las personas de mayores salarios”.