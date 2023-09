Reforma Pensional: colombianos se podrían ver afectados por cambios en edad de pensión

La presidenta de Colfondos, Marcela Giraldo, en el marco de la audiencia pública de la reforma pensional realizada en el Senado de la República, afirmó que el Gobierno debe replantear esta iniciativa con un cambio en la edad pensional y las cotizaciones.

La directiva afirmó que esta es una oportunidad de oro para hacer ajustar y mejorar el sistema pensional del país para evitar un hueco fiscal.

“Lo problemático del sistema de pilares como se ha planteado es que obliga a un porcentaje altísimo de la población a contribuir en un sistema de reparto de prima media que por definición es insostenible, es un sistema en el que no se está construyendo una reserva para el futuro, y en el ese sentido, hablar de tres o un salario mínimos realmente como país nos está metiendo en una deuda muy grande hacia futuro en un endeudamiento gigante para nuestras generaciones más jóvenes, que eventualmente se tendrá que traducir en ajustes que deberíamos estar pensando desde ya cómo cambiar edades de pensión y ajustar tasas de ahorro”, señaló.

Dijo que se debe pensar realmente en las edades de pensión y en las semanas de cotización. “Plantear un sistema en el que cada vez ahorramos menos para dar los mismos o más beneficios más generosos nos está llevando por una senda de insostenibilidad, cada vez estamos viviendo más, y este no es un tema qué pasa solo en Colombia y las mujeres somos las que estamos viviendo más que los hombres, por lo que es un desafío cuando estamos planteando un beneficio que tiene que cubrirnos por tres o cuatro décadas del momento en el que está definida la edad de pensión”, explicó.

La representante de Colfondos indicó que este es un tema que debe ser analizado con cada una de las partes. “Yo creo que esta conversión de pensiones no es popular, es una conversación difícil que requiere de muchísima educación financiera y que todos los colombianos entendamos que se requiere empezar ahorrar desde jóvenes si queremos tener una pensión digna”, subrayó

Indicó que se tiene que analizar iniciativas viables para el país. “Los expertos en el tema que son los que tienen los actuarios cuando uno compara a Colombia con otros países las edades promedios de pensión supera los 62 años para mujeres y los 65 años para los hombres. Tenemos que apuntarle a algo que sea viable para el país y que nos haga el sistema más sostenible a futuro”, señaló.

Destacó que espera que en el marco de estas discusiones se tengan en cuenta estos análisis por el beneficio del país.

“Entiendo que el presidente mencionó que no estaba dentro de sus objetivos subir los parámetros, yo espero que en medio de estas conversaciones justamente logremos hacer un llamado a la reflexión a entender que estas medidas dolorosas en el corto plazo hacen el sistema más sostenible en el largo plazo”, señaló.

Por su parte, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguró que no se puede descartar que a futuro se tenga que pensar en aumentar la edad de pensión.

“Yo creo que en Colombia se tiene que considerar muchas cosas más, el tema de la edad es una consideración, cuando se diga que de las once millones de personas de los fondos no cotizan y los cuatro en Colpensiones, hemos avanzado de tal manera que se mejoren unas condiciones de vida y el paso de una reforma laboral en Colombia con mayores posibilidades de cotización", explicó.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que esta reforma no tocará las edades. “Esta reforma no tiene nada que ver con las edades ni con el ingreso básico de liquidación, la reforma tiene un artículo que es muy técnico que creamos una comisión de economistas y actuarios para que cada cuatro años le den un reporte claramente al Congreso de la República y al señor presidente en torno al monitoreo del sistema y las recomendaciones que haga en su momento como tal, nosotros sabemos que hay una pirámide demográfica y sabemos que tenemos un bono de 15 años para hacer los cambios de los parámetros pensionales, pero en este gobierno no se realizará”, puntualizó.