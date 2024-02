Reforma pensional: en la bancada de Gobierno ven un escenario “poco optimista”

El Senado de la República está retomando el trámite en segundo debate de la reforma pensional, que ha generado una enorme división entre los partidos políticos.

Sobre el proyecto fueron presentadas cuatro ponencias: dos negativas, una alternativa y una positiva, y los parlamentarios están divididos en torno a estas opciones que fueron radicadas en la plenaria.

Sin embargo, desde el Pacto Histórico ven que el escenario para la reforma pensional es “poco optimista”, sobre todo para la ponencia positiva del Gobierno Nacional, ya que al parecer no tiene las mayorías para que pueda salir adelante.

Así lo reconoció la senadora Martha Peralta, ponente y presidenta de la Comisión Séptima. “Yo valoro los esfuerzos que se hagan para salvar la ponencia positiva del Gobierno, si esta comisión tiene el objeto de encontrar y equilibrar aspectos de la ponencia positiva y alterna, pero si busca el espíritu de la alterna, no lograríamos nada porque prácticamente estaríamos privatizando las pensiones de los colombianos”, dijo.

“El escenario lo siento poco optimista alrededor de la ponencia de gobierno, no porque sea mala, no por un debate técnico, sino por un aspecto ya político; creen que hundiendo la reforma pensional le hacen un daño a Petro y no es así, le hacen un daño a Colombia, a las personas que están a la expectativa de este derecho”, añadió.

Llamó la atención del Gobierno, especialmente del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que mueva sus fichas y ayuda en la consecución de las mayorías para que el proyecto pueda ser aprobado.

“Esto no es un trabajo que le competa a los que somos ponentes, esto es un trabajo de la mano del Gobierno y si estos dos trabajos no se conjugan y solo nos lo dejan a nosotros los senadores, faltará equilibrio. Yo espero que el ministro Velasco demuestre su capacidad y los ciudadanos valoren si realmente hay ese enlace político entre el Ejecutivo y el Legislativo”, indicó.

Peralta afirmó que ya hay suficiente ilustración sobre esta iniciativa y es necesario que el Congreso se pronuncie y defina si aprueba o no el proyecto de reforma pensional.