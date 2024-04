Reforma Pensional: Polémica por cambios en beneficios de semanas para mujeres con hijos

En medio del rechazo del Gobierno fue aprobada la modificación del artículo 36 de la reforma pensional, realizada por el senador Honorio Henríquez del Centro Democrático, enfocado en el beneficio de semanas para mujeres con hijos.

La iniciativa avalada señala el “beneficio de semanas para mujeres con hijos: En el Componente de Prima Media del Pilar Contributivo, como reconocimiento al trabajo no remunerado, a partir de la vigencia de esta ley, para las mujeres que cumplan la edad mínima para acceder a la pensión y no tengan las semanas establecidas en el Componente de Prima Media, podrán obtener el beneficio de disminuir en cincuenta semanas por cada hijo(a) nacido(a) vivo(a) o adoptivo(a) el número de semanas requeridas, hasta llegar a un mínimo de 1150 semanas 850 semanas por un máximo de tres (3) hijos(as).

Iniciativa que es muy diferente a la del gobierno teniendo en cuenta que proponía 1.000 semanas para acceder a este beneficio. Razón por la cual, la ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, mostró su preocupación por el hueco fiscal que se genera en el país.

“Yo entiendo la proposición para mejorar las condiciones de las mujeres pero esto nos rebaja a 850 las semanas y tiene un costo fiscal que nosotros hoy no podemos y quiero dejar la constancia de que la proposición deja un costo fiscal y por eso el Gobierno no la comparte”, señaló.

En el debate de la reforma pensional ya han sido aprobados 41 de los 94 artículos que tiene la iniciativa. Hasta el momento, no se han votado los artículos más polémicos como son el umbral de los tres salarios mínimos y el fondo de pensiones.