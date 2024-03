Reforma pensional: presidente del Congreso niega que esté engavetada

En las últimas horas se generó una enorme polémica por cuenta del trámite de la reforma pensional, cuya discusión avanza lentamente en el Senado de la República por falta de quórum.

En principio, se había advertido que el presidente del Congreso, Iván Name, había retirado esta iniciativa del orden del día el próximo martes, para adelantar un debate de control político y estudiar otros proyectos.

Sin embargo, fuentes de la mesa directiva señalaron que nunca estuvo previsto retomar la pensional el martes, sino el miércoles, ya que desde el principio se habló que el martes ya estaba agendado un debate de control político por las altas tarifas de energía en la Costa Caribe colombiana.

La senadora Angélica Lozano cuestionó: “Lamento senador Iván Name que la reforma pensional esté en riesgo por no agendarla. ¿Por qué? Esta reforma pensional es trascendental, compleja, está bien enfocada, amerita debate franco, público, tenemos que hacerle muchos arreglos y ajustes en los detalles: ¡trabajar, no hundirla por trámite! El deber institucional de la mesa directiva es agendar para debate. A voto limpio la mejoramos entre todos o se archiva, pero no puede ser por w que le faltemos a los colombianos”.