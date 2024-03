Reforma pensional: Senado logró quórum para trabajar en Semana Santa

Por primera vez en la historia la plenaria del Senado de la República fue convocada para un martes de Semana Santa, con el fin de avanzar en la discusión de la reforma pensional en una sesión informal en la que se escucharán expertos, ciudadanos, académicos y miembros del Gobierno Nacional.

El presidente del Congreso, Iván Name, confirmó que en total llegaron 80 parlamentarios para participar de la convocatoria, lo que permitió conformar el quórum decisorio que se requería para avanzar en la sesión.

“Hay 78 senadores presentes y dos que están llegando a la ciudad. Gracias senadores, la patria reconoce que somos los padres y madres de ella y así nos comportamos. Asistentes somos 80 senadores, es un récord”, indicó Name.

Le puede interesar: ¿Petro abre la puerta a otro cafecito con Uribe?

La senadora María José Pizarro, vicepresidenta de la corporación, dijo que la estrategia de la oposición de dilatar la discusión de este proyecto, no funcionó.

“Si era una estrategia de dilación, no les funcionó, pero nosotros no nos oponemos al diálogo, a la concertación, a la escucha, a la socialización a escuchar las posiciones y enriquecer el proyecto de reforma pensional, pero lo que no acompañamos y no contribuiremos a las estrategias dilatorias”, indicó.

El senador Miguel Uribe, de la oposición, afirma que el compromiso es escuchar a todos los sectores que se verían impactados con la reforma pensional que está en trámite, la cual, según insiste, es perjudicial para el ahorro de millones de colombianos.

“Queremos que se escuche a los expertos y técnicos que pueden contribuir en la discusión. Rechazamos que esta sesión se haya agendado sin tener la planeación necesaria, pues muchos de los invitados no están en Bogotá en un momento fundamental para esta discusión. Queremos que se profundicen los argumentos para que no salgan afectados los colombianos”, indicó.

De interés: Carlos Carrillo responde por denuncia de Olmedo López: "Si quiere denunciarme por injuria calumnia, está en todo su derecho"

Y añadió: “La estrategia de la oposición es buscar que el Gobierno no imponga una reforma inconveniente. La reforma pensional de Gustavo Petro es una gran estafa a los colombianos y representa la creación de una pirámide financiera como DMG que va a robarle los ahorros a los millones de colombianos”.

Se espera que después de Semana Santa se pueda iniciar la votación de las ponencias de la reforma pensional; dos de ellas son negativas, hay una alternativa y otra positiva.