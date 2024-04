Reforma pensional: senadores advierten que menos personas accederán a una jubilación

El Gobierno Nacional está tratando de lograr consensos para sacar adelante la reforma pensional, que se encuentra en segundo debate en la plenaria del Senado de la República.

Con el voto de la mayoría de los congresistas, se logró derrotar las dos ponencias de archivo que se habían radicado sobre el proyecto y solo quedan vivas la propuesta del Gobierno, que propone un umbral de tres salarios mínimos para cotizar en Colpensiones y la del Partido de la U, cuyo umbral propuesta es de 1,5 salarios mínimos.

Sin embargo, algunos senadores insisten en que este proyecto debe hundirse, ya que menos personas tendrían acceso a una jubilación.

La senadora Lorena Ríos, autora de una de las ponencias negativas que se hundió, dijo que “esta reforma pensiona a menos personas con menos montos. Esta reforma pensiona a cerca de 400.000 personas menos, según las cifras del Ministerio de Trabajo”.

También advirtió que “los colombianos que no logren cotizar 1.000 semanas, recibirán mensualmente un subsidio, más no una pensión, que será entre 85.000 y 250.000 pesos, menor que la línea de pobreza monetaria y nadie puede vivir con eso”.

Ríos señaló que no se puede aprobar un proyecto de ley que pensiona a menor cantidad de personas y con menos montos.

“Todo el ahorro se queda en manos del Estado y la familia quedará desprotegida y eso no es justo. Incluso, quienes coticen menos de 300 semanas no solo no se van a pensionar, sino que tampoco van a recibir ningún subsidio mensual. A ellos Colpensiones sí les va a devolver el dinero de su ahorro, pero será un dinero siete veces menor al que habrían recibido si sus ahorros los hubiera administrado un fondo privado”, indicó.

Por su parte, el senador Juan Pablo Gallo ratificó su posición de votar negativo la reforma pensional, pese a la reunión que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está citando a los miembros de su bancada de su Partido Liberal para tratar de concertar los puntos principales del proyecto.

“Conmigo no cuenten para aprobar una reforma que no beneficia en nada a las pensiones, ni el ahorro de los colombianos, todo lo contrario, los ciudadanos tendrán que trabajar más para pensionarse con menos dinero, por eso me mantengo en la posición de votar en contra esta reforma”, sostuvo.

Lo cierto es que el Gobierno está iniciando acercamientos con los partidos políticos para ver de qué manera logra el consenso necesario para sacar adelante esta iniciativa.