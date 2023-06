Reforma pensional: Son 17 los artículos sin acuerdos

La expectativa por el inicio de la discusión de los artículos de la reforma pensional crece en el país, luego que se destrabara el debate en la Comisión Séptima del Senado de la República, donde se tienen toda una serie de acuerdos para agilizar la discusión de los 92 artículos del proyecto.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que además se tienen diferencias en otros artículos, los cuales serán sometidos al debate.

“Tenemos 31 artículos que no tienen proposición, ósea que están tal como aparecen en la ponencia, tenemos un acuerdo en 43 artículos que fueron debatidos uno a uno, que nos han llevado 22 secciones de trabajo, seis artículos con acuerdos parciales y 17 que están en debate”, indicó.

Dentro de estos 17 artículos que tendrán un amplio debate se encuentra la construcción de uno de los pilares base para el pilar contributivo, que se suman al fondo de ahorro, donde se debe tener un blindaje.

“Este es un fondo que se creará para la desacumulación que se va a hacer, también estaremos ampliando la discusión del sistema semicontributivo para blindarlo mejor, especialmente en el proceso de transformación de la devolución de ahorro en una renta vitalicia”, explicó.

Señaló que estos artículos donde se tiene diferencia están enfocados en el régimen contributivo, como la libertad de escogencia, el blindaje del fondo del ahorro.

“También se tiene que mirar la sentencia de la Corte Constitucional que es un elemento nuevo que surge y además estamos trabajando en lo que significa la progresividad en la protección blindaje del fondo de ahorro y su gobernanza, estos son los ejes de los debates y seguiremos trabajo para llegar a acuerdos y si no se votará en democracia para tomar las decisiones cómo se hace en el Congreso de la República”, sostuvo.

La ministra dijo que confía que se pueda realizar un debate amplio basado en el respeto y el compromiso que se tiene con el país.

“Yo estoy confiada en que a aquí todos han mostrado que tiene un gran compromiso para que efectivamente Colombia tenga un buen sistema de pensiones y esa confianza me la da lo que yo he visto en todos ellos, que han sido propuestas, las que podamos asumir las asumimos y las que no las votaremos en la defensa”, indicó.