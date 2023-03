Reforma política estuvo a punto de hundirse en medio de fuerte agarrón en el Senado

La Comisión Primera del Senado arrancó la discusión en quinto debate de la reforma política, en medio de un fuerte enfrentamiento que se registró entre varios congresistas.

Todo estaba listo y se tenía la mayoría de los votos para hundir el proyecto, pero a última hora se salvó por cuenta de la citación a la plenaria del Senado, luego de que el presidente de la corporación, Roy Barreras, decidiera abrir el registro y de esta manera obligar a que se levantara la sesión.

El senador Carlos Fernando Motoa dijo que “la Comisión estuvo cerca de archivar la reforma política que establece beneficios a los congresistas, que limita las funciones de la Procuraduría y beneficia a algunos integrantes del Pacto Histórico que vienen siendo investigador por este ente de control, entre otros temas a los que nos hemos opuesto”.

En medio del trámite del proyecto se presentó un fuerte agarrón entre algunos congresistas, como Jota Pe Hernández y María José Pizarro, luego de que algunos legisladores advirtieran que el proyecto solo busca beneficiar a los politiqueros y al Pacto Histórico.

“Yo le pido con respeto, senador, que usted actúe con respeto hacia mí y que no me meta en un paquete del cual no hago parte, no soy una politiquera, soy una política decente de este país, que se ha ganado a pulso el derecho a representar a miles de colombianos, como lo ha hecho usted”, sostuvo Pizarro.

A su turno, el senador Hernández exigió respeto de parte de Pizarro y de otros legisladores como Roy Barreras, que siempre lo tildan de youtuber y bodeguero.

“Respete, respete, ¿por qué no respetas María José? Entonces, porque usted es mujer entonces yo sí me tengo que dejar ofender y callarme, dejar interrumpir mi intervención, pero a usted no se le puede interrumpir. Usted acaba de demostrar que usted no respeta, pero sí exige respeto. Tenemos los votos para hundir la reforma política y hasta lo último vamos a dar la pelea gústele o no a los congresistas del Pacto Histórico y al camaleón y politiquero que ustedes ya saben quién es”, añadió.

En los próximos días continuará la discusión de la reforma política en la Comisión Primera del Senado, en donde se tendrían los votos suficientes para hundir la iniciativa en su quinto debate.