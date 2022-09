Reforma política: Procuraduría seguirá con facultades para destituir alcaldes

En la Comisión Primera del Senado de la República está avanzando la discusión y votación del proyecto de reforma política, una iniciativa que cambia varios de los aspectos del sistema electoral colombiano.

Uno de los artículos polémicos que tenía la iniciativa planteaba quitarle las facultades a la Procuraduría para sancionar o destituir a funcionarios elegidos por voto popular, como los alcaldes, gobernadores y congresistas.

Dicha propuesta se hundió, teniendo en cuenta que alrededor de 14 legisladores firmaron una proposición para excluir esa posibilidad, toda vez que podía resultar perjudicial para la lucha contra la corrupción y sancionar a los funcionarios que no cumplan con su deber.

El senador Alejandro Chacón dijo: “No sé hasta qué punto el país quisiera que no habría facultades disciplinarias para sancionar alcaldes y gobernadores y esa ha sido una de las grandes funciones que ha tenido el Estado para vigilar a los funcionarios públicos. Que le quitemos esa función podría estar beneficiándonos aún a nosotros porque nos estaríamos quitando una entidad que disciplinariamente nos está investigando”.

El senador David Luna afirmó que varias de las propuestas que tiene la reforma política son inconvenientes, porque podrían debilitar la democracia, como el transfuguismo para permitir que los congresistas puedan cambiarse de partido político sin tener ninguna sanción por doble militancia. Sin embargo, dicha propuesta se aprobó para hacerla efectiva a partir del 2026.

“Lo que se quería era debilitar a muchos partidos minoritarios para que el Pacto Histórico pueda casi que aglutinar a una gran cantidad de partidos. El transfuguismo que propone la reforma política es una cuchillada a la democracia colombiana”, indicó.

El senador Humberto de la Calle insiste en que a esta reforma le hace falta modificar por completo la estructura electoral, para que pueda haber un verdadero cambio en el sistema político colombiano.

“Yo no me atrevo a decir que es inocuo, pero si el Consejo Electoral sigue siendo un consejo compuesto por delegados de los partidos es el Gato cuidando el queso, así que me parece esencial que se incluya también nuestro proyecto sobre cambios en la cúpula de la organización electoral”, indicó.

Adicionalmente, la reforma política plantea eliminar la reelección indefinida de los congresistas, propuesta que también fue respaldada en primer debate por los senadores de la Comisión Primera. Los legisladores no podrán ser elegidos por más de dos periodos en cada corporación.