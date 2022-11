La Cámara de Representantes discutirá en las próximas semanas el texto de reforma política, con amplia discusión, se espera que se incluya el voto obligatorio, la ampliación de los periodos de elección popular de cuatro a cinco años y la posibilidad de que los congresistas sean ministros de Estado.

Uno de los temas claves que busca discutir la Cámara será la reducción de la edad para que los colombianos puedan aspirar a cargos de elección popular.

“Ellos conocen muy bien que las causas de los jóvenes, están cambiando el planeta entero en materia ambiental, en materia de derechos, yo creo que nos estamos perdiendo la posibilidad de tener jóvenes de 18 de 20 de 22 años, en la medida que no abramos canales de expresión”, señaló en ministro del Interior, Alfonso Prada.

Las listas cerradas y paritarias también es una propuesta a la que le apuesta el Gobierno en la reforma política. “La mitad de los cargos de poder en el Gobierno nacional, en el Congreso sean ocupadas por la mujer en Colombia”, agregó Prada.

Sin embargo, una de las propuestas que llevará la reforma y el Gobierno a la discusión será la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros de Estado.

"La teoría democrática hace ese tipo de planteamientos”, señala Prada, defendiendo la propuesta, planteando que un Gobierno de coalición es más “democrático” porque permite la “participación de todos los partidos afines a las ideas del Gobierno de turno”.

Lo que quiere decir básicamente que se abriría la puerta giratoria del Congreso al Gobierno, mecanismo que se usa en las estructuras parlamentarias como Reino Unido, sin embargo, la propuesta es criticada porque Colombia tiene un régimen presidencialista.

Desde la Misión de Observación Electoral han criticado fuertemente esa posibilidad, calificando esa propuesta como una "pesca política" por distintas agrupaciones que va en contra de las reglas.

La MOE señaló que eso puede ser un “rompimiento de equilibrio de poderes” y creando un vaso comunicante entre el Congreso y el Gobierno, figura que no aplica en Colombia, dijo la directora del organismo, Alejandra Barrios.

“Como ciudadana voto por una lista cerrada y dos meses antes de posesionarse, cualquier bancada se va de pesca, no se posesiona en el partido que fue elegido y además si me voy de pesca, me pueden nombrar ministra”, dijo Barrios.

Adicionalmente, Barrios calificó eso como “defraudación al elector”, reiterando la improcedencia de un cambio muy a tiempo de parte de los políticos elegidos por un partido político.