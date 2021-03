¿Reforma que amplía el periodo de Iván Duque superaría el primer debate?

Continúa el rechazo de varios sectores políticos a la propuesta que puso sobre la mesa la Federación de Municipios para unificar los periodos del presidente de la República, de los alcaldes y gobernadores, lo que implicaría una extensión del Gobierno de Iván Duque por dos años más.

Aunque algunas versiones indican que una eventual reforma constitucional de esa naturaleza podría beneficiar a varios dirigentes, es posible que la misma no supere el primer debate en caso de que su trámite comience por la Comisión Primera del Senado.

Congresistas que integran esa corporación como la senadora ubiribista María Fernanda Cabal, no apoyarían esta iniciativa.

“Bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con la prórroga del mandato del presidente Duque, ni del Congreso, ni de gobernadores, ni de alcaldes, en absoluto. No nos eligieron por seis años, nos eligieron por cuatro. No tratemos de parecernos a lo que no nos queremos parecer, porque eso es dar muy mal ejemplo”, manifestó.

El senador Eduardo Enríquez Maya del partido Conservador, también dice no estar de acuerdo con esta propuesta porque sería completamente inconstitucional.

“Esa propuesta no aguanta el juicio de la opinión pública y la Corte en su jurisprudencia, tiene fijado el no al aumento de periodos y el no a la merma de periodos. Considero que no es oportuno esa presentación de un proyecto para consideración del Congreso, no es necesario y menos en este momento”, manifestó.

El senador petrista Armando Benedetti, que también hace parte de la Comisión Primera del Congreso, dijo que pese a que a muchos les gusta la idea, no es viable ampliar el periodo del Gobierno y de los congresistas.

“Tratar de hacer eso sería maltratar la democracia, casi hasta violarla, no hay forma de hacerlo, a pesar de que mucha gente lo está pensando”, manifestó.

Otros senadores como Rodrigo Lara y Gustavo Petro, que hacen parte de la Comisión Primera, también han dicho que aprobar esta reforma sería atentar contra la Constitución Política y contra la democracia colombiana.