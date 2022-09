Reforma que crea una nueva corte electoral está en la cuerda floja

En el Congreso de la República se está discutiendo una reforma constitucional con la cual se pretende modificar de manera profunda el sistema electoral colombiano, para lo cual se propone la creación de una nueva corte electoral en Colombia.

La iniciativa le quitaría facultades al Consejo Nacional Electoral (CNE) y también a la Registraduría Nacional del Estado Civil, razón por la cual estas entidades y también el Consejo de Estado, se han opuesto de manera rotunda.

Asimismo, en la Comisión Primera del Senado tampoco existe ambiente entre los parlamentarios para sacar adelante esta propuesta, argumentando que la misma podría ser perjudicial para la institucionalidad colombiana.

Sin embargo, el senador Ariel Ávila, quien promueve este acto legislativo, junto al también senador Humberto de la Calle, asegura que la única manera de dar solución a los problemas de corrupción que se presentan en el sistema electoral, es haciendo cambios de fondo.

“El sistema electoral colombiano es un sistema podrido y a nosotros nos eligieron para cambiarlo y esa es la verdadera reforma que hay que hacer. Se plantea cambiar y reformar el Consejo Nacional Electoral, cambiando la elegibilidad, creando tribunales territoriales, quitándole poder a la Registraduría y se plantea la creación de una Corte Electoral como en cualquier parte del mundo”, indicó.

Ávila cuestionó los reparos expresados hacia su propuesta, pero anunció que junto con De la Calle sostendrán un acercamiento con el Consejo de Estado para evaluar sus observaciones.

“El Consejo de Estado reaccionó, el registrador también y otro tipo de instituciones como la Corporación Excelencia a la Justicia sin dar el debate. El senador Humberto de la Calle y yo ya tenemos el canal de comunicación con el Consejo de Estado, vamos a mirar los comentarios que ellos hacen, pero nosotros vamos a ir adelante con el debate y con el proyecto”, manifestó.

El congresista insinuó que detrás de la oposición que se ha generado sobre su propuesta de acto legislativo, hay ofrecimientos burocráticos a los congresistas.

“No hay ambiente porque hay muchas presiones, los puestos que están ofreciendo, el miedo al Consejo de Estado y seguramente no se va a aprobar, pero eso no significa que nosotros no vayamos a hacer el debate. Insistiremos en la reforma al órgano electoral éste y el otro año”, anotó.

Los senadores Ariel Ávila y Humberto de la Calle estudiarán a fondo los reparos que se han presentado sobre este proyecto de reforma constitucional y tomarán una decisión sobre si siguen o no adelante con el mismo en el Congreso de la República.