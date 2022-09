Reforma que reduce salario de los congresistas pasó en primer debate

La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un acto legislativo que garantiza la reducción inmediata del salario que reciben los congresistas y demás altos funcionarios del Estado.

La iniciativa de autoría del Centro Democrático, crea un impuesto del 20% a los elevados sueldos, lo cual reduciría aproximadamente a 25 millones de pesos la mensualidad de los legisladores, magistrados, entre otros, de forma instantánea.

La senadora Paloma Valencia explicó que la propuesta garantiza que a partir de 2026 dicha reducción quede aprobada por ley de forma permanente.

“Es el anhelo que teníamos desde hace mucho tiempo. Va a quedar un tope de 23 salarios mínimos legales vigentes a partir de 2026 y un impuesto del 20% sobre todos los altos salarios de los altos funcionarios, esto es una muy buena noticia”, señaló.

“Estoy muy positiva sobre el proyecto, yo creo que será una realidad y que los colombianos van a ver cumplida esta promesa que hemos trabajado mucho”, añadió.

Le puede interesar: Procuraduría pone el acelerador a varios procesos disciplinarios para evitar archivos

Paloma Valencia aseguró que esta iniciativa no había prosperado en el pasado por cuenta de la gran cantidad de impedimentos que siempre se presentaban durante el trámite de la misma.

“Los primeros proyectos se me hundieron porque todo el mundo presentaba impedimento y no había como, pero modificamos la ley de impedimentos del Congreso y puse que los mismos no aplicaban para bajar las prebendas de los congresistas, pero sí para subirlas”, indicó.

“Este es un camino muy largo que hemos construido y yo creo que esta vez va a salir adelante y a los colombianos les importan estas señales”, agregó la parlamentaria.

Lea también: Aprueban en tercer debate la ratificación del Acuerdo de Escazú

Esta reforma constitucional continuará su trámite en segundo debate en la plenaria del Senado de la República. La propuesta está siendo respaldada por la bancada del Pacto Histórico, que logró un acuerdo con la oposición para impulsarla de manera consensuada.