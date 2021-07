¿Reforma tributaria debería incluir beneficios para jóvenes y los más vulnerables?

El Gobierno Nacional presentará el próximo 20 de julio, ante el Congreso de la República, el proyecto de reforma tributaria y lo hará con mensaje de urgencia.

Algunos cambios que contempla la nueva reforma, comparada con la que fue presentada el pasado 15 de abril, tienen que ver con que no se afectará a las personas más vulnerables, ni a la clase media. En ese orden de ideas, no habrá IVA para bienes y servicios, tampoco se tocará el impuesto a las pensiones. Y las personas que hoy no pagan impuesto de renta no tendrán que hacerlo.

Frente a este panorama, y teniendo en cuenta que el Ejecutivo está realizando consensos con diferentes actores para estructural el proyecto, RCN Radio consultó a diferentes ciudadanos para conocer qué propuestas deberían estar incluidos en la próxima tributaria.

Jaime Arévalo, taxista de 60 años, aseguró que “la reforma tributaria debe incluir un capítulo en el que cobre únicamente impuestos a gente que tenga un promedio de nivel económico alto. Y por supuesto, no cobre nada de impuestos a los más vulnerables".

Por su parte, Alirio Moscoso, propietario de un micronegocio, indicó que “deberían incluir oportunidades para los jóvenes y a las personas de escasos recursos en el ámbito educativo. Los estudios son costosos. Las universidades no acogen a los de escasos recursos. Un joven sale de estudiar y no tiene experiencia y deberían contratarlos sin experiencia para que la adquieran”.

A su paso, la comerciante Luz Sánchez, manifestó que “se debería analizar el excesivo costo de los servicios públicos. Deberían tener más control sobre esos cobros que realizan las diferentes empresas y meterlos en cintura”.

Nicolás Ordoñez, estudiante de Administración de Empresas en la Uniminuto, detalló que “la reforma tributaria debería incluir incentivos para las empresas, de tal forma que, puedan contratar practicantes, pero que esos practicantes tengan derecho por lo menos a un porcentaje de las prestaciones como primas, vacaciones y cesantías. Que al finalizar de su etapa productiva no salgan sin estos beneficios”.

Sobre el tema, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, explicó que “lo primero y más importante es que esta es una iniciativa construida a través del acuerdo con distintos actores. Una construcción basada en el consenso y basado en eso, es posible llegar a varios propósitos comunes”.

El primer propósito: “atender a los más vulnerables, afectados por el impacto de la pandemia. Aquellos que requieren ingresos temporales para poder sortear sus necesidades básicas. Generación de empleo para los más jóvenes y para mujeres mayores de 40 años. También apoyar al micro y pequeño empresario que necesita un subsidio a la nómina”.

Segundo propósito: “no afectará a la clase media. No tocará el impuesto del IVA, ni el impuesto a las pensiones. Ni ampliará la base de personas naturales en el impuesto de renta”.

Tercer propósito: “Acudirá al ingreso de los más pudientes. Disminuirá parte de los beneficios que había contemplado la Ley de Crecimiento de 2019, como, por ejemplo, en el descuento de ICA en el impuesto de renta. También la reducción del impuesto de renta en personas jurídicas”.

“Se acude entonces a que no se den beneficios que se habían inicialmente contemplado, porque con sentido solidario, esos sectores productivos han expresado el interés de apoyar lo social y la sostenibilidad de las finanzas públicas “, agregó Restrepo.

Cuarto propósito: “tiene un compromiso activo en austeridad del gasto público, en compromiso de reducción de gasto público y de lucha contra la evasión fiscal como una expresión de corrupción".