Reforma tributaria no fue pupitreada: presidente Duque

El presidente Iván Duque, salió en defensa de la reforma tributaria al señalar que no fue "no fue pupitreada" en el Congreso, como se ha indicado desde algunos sectores políticos. Congresistas de oposición anunciaron que demandarán esta ley al considerar que no tuvo la suficiente discusión.

El mandatario sancionó este martes la Ley de Inversión Social, con la cual se espera beneficiar a más de 29 millones de colombianos. Durante la sanción el presidente Duque también expresó que la reforma le dará al país más de $15 billones en ingresos.

"Aquí no fue pupitreada (...) no solamente esto se construyó de abajo hacia arriba en todo el territorio nacional, sino vio el apoyo de los gobernadores, de los alcaldes; el apoyo además estruendoso en las comisiones económicas y la diferencia en artículos del primer debate al segundo, no fue más de 10 artículos. O sea que estamos hablando de un amplio proceso de consenso entre distintas fuerzas políticas", manifestó el presidente Duque.

El mandatario también destacó que “este es el primer país del hemisferio que ya logra sacar una reforma social y fiscal de esta profundidad en medio de la pandemia. Esta es la reforma social más importante del siglo XXI en Colombia, mírelo por donde lo mire”.

En la Ley de Inversión Social también se incluyeron medidas para fortalecer el mecanismo de Regla Fiscal, a través de una mayor capacidad técnica e independencia con la creación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales y el fomento a la equidad de género en la conformación de dicho comité.

El jefe de Estado también señaló que, "el consenso generado entre empresarios, jóvenes, beneficiarios de los programas sociales y congresistas, en torno a los beneficios de la ley, la cual tuvo una amplia discusión en el Congreso de la República" .

“Fue en medio de los momentos más duros de la pandemia cuando todo un equipo reflexionó sobre cómo brindar ingresos a las familias más vulnerables y así surgió la renta básica de emergencia, el Programa de Apoyo al Empleo Formal para subsidiar la nómina, así surgieron los mecanismos de garantías del 90%, los giros extraordinarios”, indicó.

“Todo lo que surgió en medio de las complejidades, hoy se hace política de Estado con el concurso de los partidos, de los gremios, de la juventud, de los gobernadores y alcaldes”, puntualizó.