Reforma tributaria no tocará el bolsillo de estratos más vulnerables: Gobierno

El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que la reforma tributaria que presentará el Gobierno ante el Congreso de la República no tocará el bolsillo de los estratos menos favorecidos y que “seguimos pensando en una reforma social y fiscal".

De acuerdo con el funcionario, el Gobierno es consciente de que muchas personas vieron afectados sus ingresos por cuenta de la pandemia, por lo que se buscará que sean los estratos más altos los que paguen más impuestos.

En ese sentido, aclaró que los servicios de educación no pagarán IVA y no se gravará toda la canasta familiar. “Los colombianos debemos tener la tranquilidad de que más personas van a recibir una devolución del IVA y que no se les va a afectar su costo de vida. Las personas de estrato cinco y seis pagarían más IVA, cerca de un 15 % adicional”, aseguró.

El funcionario señaló que “nosotros esperamos que no se genere ningún impuesto este año, pero que en el mediano plazo tengamos unos mayores ingresos para sostener tanto la inversión social como nuestra calificación y todo nuestro pago de deuda. Seguimos pensando en esa reforma que no entraría a regir para el ingreso de la nación este año”.

El viceministro de Hacienda agregó que este año se firmaría la reforma tributaria, pero que la misma entraría en vigor en 2022 y 2023.

Cabe mencionar que la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios debe entregar su informe al Gobierno el próximo 26 de febrero, con las principales recomendaciones para la modificación del sistema tributario del país, luego de 5 meses de estudio.