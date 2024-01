Reforma tributaria para financiar la salud no pasaría en el Congreso

No cayó bien en el Congreso de la República la propuesta que lanzó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de impulsar una nueva reforma tributaria para financiar el proyecto de salud que se está tramitando.

Los parlamentarios afirman que una propuesta de esta naturaleza no tendría respaldo entre los partidos y recargaría de muchos impuestos a los ciudadanos. El senador opositor Carlos Motoa dijo además que esto demuestra que el Gobierno no tiene como financiar la reforma a la salud.

Le puede interesar: “Son los empresarios los que dicen que no hay plata”: Jaramillo insiste en tributaria para la salud

“Es la clara confirmación de que la reforma a la salud no está financiada, que no es posible implementarla con los ingresos tributarios y fiscales que actualmente el Estado colombiano y quiero recordarle al Gobierno que los colombianos no son un barril sin fondo, que las personas naturales han atravesado una crisis económica en los últimos meses y años, consecuencia generada por el aumento del costo de vida y las personas jurídicas también están en situación complicada”, sostuvo.

El senador Ariel Ávila, que integra uno de los partidos de coalición, reconoció que en este momento no hay ambiente en el Congreso para tramitar una nueva reforma tributaria.

“En este momento no hay ambiente para ninguna nueva reforma tributaria, ni para buscar más recursos a la salud y tampoco la que es para reducirle el impuesto a las empresas y subirle a las personas que ganen más de 10 salarios mínimos. Este año el Congreso estará en reforma a la salud, pensiones, educación y laboral y creo que no va a haber ambiente para nada más de discutir. Yo no le voy a caminar a ninguna reforma tributaria adicional”, sostuvo.

El senador Jota Pe Hernández dijo que en el país no puede haber más reformas tributarias y el Gobierno debería apretarse el cinturón antes que seguirle metiendo la mano al bolsillo de los colombianos.

“Los colombianos tienen que abrir los ojos y mirar bien cuáles serán los congresistas que le aprobarán otra reforma tributaria al gobierno derrochador de Gustavo Petro! Si quieren más recursos, recorten el derroche, el pueblo ya no tiene plata”, indicó el legislador.

Consulte aquí: La dura respuesta de Bruce Mac Master al ministro de Salud por pedir otra reforma tributaria

Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, continúa defendiendo su propuesta e insiste en que deben ser los empresarios los que pongan más plata para la financiación del sistema de salud.