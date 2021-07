Reforma Tributaria refleja cierta responsabilidad fiscal: Coalición de la esperanza

Varios sectores políticos continúan pronunciándose sobre la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio y cuyos detalles ya fueron revelados por el presidente de la República, Iván Duque.

En esta oportunidad, fue la ‘coalición de la esperanza’ la que se pronunció sobre el proyecto diciendo que si bien no es la reforma estructural que necesita el país, la misma “refleja cierta responsabilidad fiscal”.

“Queda claro que la propuesta del Gobierno, si bien refleja cierta responsabilidad fiscal, no es la verdadera reforma fiscal estructural que necesita el país. El déficit fiscal estructural no se ve afectado, no se aborda el problema de la falta de progresividad de la estructura tributaria, los esfuerzos de austeridad se dejan para después de 2022, y los esfuerzos que se van a hacer en materia de subsidios no son suficientes para paliar los problemas sociales que se enfrentan, en particular el principal drama de la ciudadanía, que es la falta de empleo de calidad”, manifiestan.