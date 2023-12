La codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, se refirió con respecto a la propuesta de tener cambios en la regla fiscal en Colombia, en donde se busca que los recursos que se destinen a reforestación y transición energética, no se cuenten como inversión o gasto corriente.

De acuerdo con la codirectora del Banrepública, reformar la regla fiscal no es la única opción para poder llegar a cumplir los objetivos en materia climática que tiene el Gobierno Nacional.

Le puede interesar: "Se evalúan proyectos de combustible sostenible", revela presidente de Junta Directiva de Ecopetrol

"¿Reformar la regla fiscal es la única opción para lograr nuestros objetivos ambientales? Yo me voy a contestar eso que no, pero estoy abierta a que lo discutamos y a que me convenzan de que no. Existen otro tipo de instrumentos que seguirían financiando proyectos verdes", dijo Acosta.

En ese mismo sentido, aseguró que existen otro tipo de instrumentos para financiar proyectos en materia climática como la implementación de mayores impuestos a las actividades que contaminan que generan externalidades negativas.

"El que contamina paga y con eso podemos financiar una serie de cosas. El país ha hecho alguna introducción de ese tipo de impuestos, hay que alinear la política fiscal con el cumplimiento de esa agenda", añadió la codirectora del Banrepública.

Le puede interesar: Advierten de riesgos en cumplimiento de la regla fiscal en 2024: Gobierno debe ajustar gastos

Asimismo, sostuvo que hoy en día se necesitan políticas públicas que ayuden a solucionar las necesidades que tienen los colombianos, teniendo en cuenta que en cada una de las zonas con diferentes.

"Hoy tenemos necesidades crecientes en materia de coordinación y articulación de las acciones del Estado. Las políticas públicas requieren especialidad, sí, pero flexibilidad y enfoque de territorio ustedes no lo han tenido", puntualizó Olga Lucía Acosta.