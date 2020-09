Regañan a la Canciller por dejar a Alejandro Ordóñez en la OEA pese a fallo de la Corte IDH

El Senado de la República adelantó un debate frente al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Gustavo Petro, en el que determinó que ninguna autoridad administrativa puede destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular.

El citante al debate, el senador Armando Benedetti, increpó a la canciller Claudia Blum por mantener al exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador de Colombia en la OEA, pese a que él fue el artífice del fallo por el cual el Estado colombiano terminó condenado.

En contexto: Colombia pediría aclaración de fallo de la Corte IDH sobre Petro

Según Benedetti, Ordóñez, más que salir del Gobierno, debería ser enviado a otro cargo en donde no tenga que representar los valores del sistema interamericano.

“Es obvio que el señor procurador Ordóñez falló sobre Petro porque no le gustaba la ideología de él, porque no comulga, porque no va a misa. Ordóñez se eligió ilegalmente, pero está de embajador allá en la OEA, en la misma entidad que creó la Convención Americana”, indicó.

“Señora canciller, ¿cómo lo tienen en la OEA?, mándenlo para otro lado, para el Vaticano, allá podría estar, pero está sentado en esa silla”, añadió.

La senadora Angélica Lozano también le pidió explicaciones a la ministra de Relaciones Exteriores por la permanencia de Ordóñez en el cargo.

“Yo si quiero señora canciller una respuesta. Cómo es eso que el embajador sigue en el cargo a pesar de la grave violación al derecho que cometió probadamente en el país, como lo dice el fallo del Consejo de Estado y como ahora lo ratifica un fallo de la Corte Interamericana”, señaló.

Sin embargo, la funcionaria del Gobierno, aunque no se refirió específicamente al caso de Ordóñez, sí aclaró que el fallo de la Corte Interamericana no se refiere a ninguna persona en particular.

Consulte aquí: Gobierno advierte que proyecto que permite cambio de régimen pensional va contra el fisco

“La Corte Interamericana se enfoca en señalar que algunos aspectos del ordenamiento jurídico aplicado en el país, no se ajusta a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese fallo no establece responsabilidades sobre persona o institución específica y así las cosas, para la implementación de las órdenes de la Corte, el debate que hemos tenido hoy ha presentado el panorama de los distintos marcos normativos que pueden verse impactados”, indicó la canciller Blum.

Por petición de Benedetti, las mayorías de la Comisión Primera del Senado le negaron la posibilidad a los funcionarios de la Procuraduría y de la Contraloría de referirse a la sentencia, con el argumento de que los invitados eran los titulares Fernando Carrillo y Felipe Córdoba y no sus delegados.