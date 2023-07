Registrador Alexander Vega se defiende por audios de Zuluaga: 'los señalamientos no son ciertos'

El pasado sábado se destapó un escándalo que salpicó a Óscar Iván Zuluaga, pues se revelaron unas grabaciones que tuvo con Daniel García Arizabaleta sobre dineros que habrían entrado a la campaña en el año 2014.

Estos audios fueron aportados por García Arizabaleta, quien se convirtió en testigo de la Fiscalía tras llegar a un acuerdo. Durante estos se mencionó al Alexander Vega, actual registrador.

"Yo estuve en el CNE [Consejo Nacional Electoral] y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? 'Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca'. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando", dice Zuluaga, en los audios revelados por Revista Semana.

Le puede interesar: Audios de Óscar Iván Zuluaga salpican a Alexander Vega, actual registrador

"Álex Vega es de la tesis de que no pase nada (...) Tablas quiere decir que no van a pedir que compulsen copias en la Fiscalía de nada a nadie", responde García Arizabaleta.

Cabe aclarar que Vega Rocha fue presidente del Consejo Nacional Electoral entre 2016 y 2018. Y durante ese tiempo, el CNE archivó tanto la investigación a la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014 como la de Juan Manuel Santos. Antes de este cargo, Vega Rocha fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2014 y 2018.