Registrador desmiente audios sobre presunto fraude en elecciones del 13 de marzo

El Registrador Nacional Alexander Vega Rocha, se refirió al material (audios), que darían cuenta de un posible fraude electoral en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.



De acuerdo, con el registrador “los audios donde se presumía un fraude electoral de una fundación, fundación que yo mismo denuncié porque ha alegado un fraude sin pruebas. Utilizaron y engañaron al medio de comunicación con una grabación, donde dos señores presuntamente decían que iban a asignar jurados”, dijo el registrador.



Asimismo, indicó que dichos audios tienen dos datos de contenidos falsos, como la designación de jurados en Chía, Cundinamarca y en los departamentos del Meta y San Andrés.

Le puede interesar: Álvaro Uribe pide preguntar a venezolanos “por qué están aquí”



“Decían que iban a asignar jurados de votación en el puesto de Centro Chía, en Centró Chía no hay puesto de votación y decían que iban a asignar puestos de votación en el departamento del Meta y San Andrés a través directamente de las delegaciones, el software no se maneja en las delegaciones, entonces los medios también han sido engañados con esta información”, resaltó Vega Rocha.



El 04 de mayo RCN Mundo tuvo acceso a material, que están en poder de las autoridades y donde se estaría evidenciando cómo personas alteraron los requisitos de elección de jurados en el software dispuesto por la Registraduría.

En el primer audio, se escuchaba a un hombre que revelaba cómo -supuestamente- se podía usar a los jurados de votación para que votaran dos veces.



-Se hizo con unas empresas por ahí, se hicieron cosas ya grandes.

-Pero como jurados, no como testigos…

-Testigos…

-Pero cómo, porque una cosa son los jurados.

-Los jurados en el Meta nosotros que hicimos bajamos el tope de profesional a técnico porque ustedes sabe que un jurado no todos son profesional entonces se baja y se suben a la nube…eso se puede hacer…

-Entonces el software los escoge a ellos por el perfil y por la edad.



En otra de las grabaciones, se escucha a un hombre explicar como en el Meta “aspiramos a meter siete mil” jurados. Además revela cómo funcionaría en el caso de San Andrés.

Lea también: "Gustavo Petro me puso un abogado en solidaridad": Daniel Quintero reveló ayuda del candidato



“-Ahora vamos a hacer eso en San Andrés, allí apenas pudimos meter 700, es que allá en San Andrés es así de pequeño, usted puede elegir de allá un representante con 2.500 votos.

-Pues si tiene 700 jurados, tiene 1.400 votos, es decir, tiene el 70 % ahí de la elección.

-A eso es a lo que nosotros nos dedicamos”.



Hay que mencionar que el material está en poder de los órganos de control que adelantan investigaciones sobre lo ocurrido en las elecciones legislativas del 13 de marzo.