Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló que el registrador nacional, Alexander Vega, no entregó los formularios que permitan corroborar si hubo doble votación de jurados electorales durante las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, el pasado 13 de marzo.

En diálogo con RCN Mundo, Barrios expresó su preocupación al indicar que son cerca de 700 mil los jurados electorales y agregó que aunque no todos incurren en este tipo de conductas, el desconocer la cifra genera dichas alertas.

Cabe recordar, que los jurados de votación están habilitados para sufragar en la mesa que les corresponde como ciudadanos y también en la que ejercerán como jurados.

"El listado en el que se encuentran los jurados de votación y donde se puede verificar si hubo o no una doble votación, no fue entregado ni a las organizaciones políticas que lo solicitaron, ni a las observaciones electorales que también le solicitamos. Ninguna de estas entidades pudo hacer una verificación de cuánta habría sido la doble votación de jurados", señaló Barrios.

La directora de la MOE explicó que, "aunque no todos hacen este tipo de fraude, no se logró saber por qué se nos volvió un mito electoral, la cantidad de jurados que pudieron incurrir en esta conducta".

No obstante, señaló que para las elecciones en segunda vuelta de este 19 de junio "se le ha solicitado a la mesa de justicia que esté muy atenta frente a cuáles son los jurados que definitivamente hayan sido designados. Que se pueda hacer una verificación para que no se estén moviendo de un lado a otro para hacer una doble votación y sobre todo recordar que esto es un delito, porque modifica la voluntad de los colombianos".

Alejandra Barrios aseguró que si bien hay garantías para que este tipo de actuaciones no se repitan en las elecciones de este domingo, la doble votación irregular que pudo haber ocurrido en las votaciones del 13 de marzo y el no tener la información de los formularios tampoco, no permite determinar si hubo fraude o no.