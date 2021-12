Registraduría dice que no tiene relación con cajas que aparecieron en almacén de cadena en la Costa

Fuentes de la Registraduría Nacional, consultadas por RCN Radio, aseguraron que "la entidad no tiene relación, ni ninguna responsabilidad con las cajas que aparecieron en un almacén de cadena en la ciudad de Barranquilla".

Además, sostuvieron que "las cajas que se utilizan como urnas para las votaciones, son cajas blancas transparentes" y enfatizaron en que "la entidad no imprime el logo en cajas de ese tipo".

"Esas cajas no tienen ninguna relación con la entidad. Es decir, no hay ninguna responsabilidad, porque la Registraduría no utiliza para la votaciones cajas de color café. Son transparentes y tampoco la entidad imprime ese tipo de cajas", añadió.

Le puede interesar: Luego de su pelea con Fajardo, Uribe ahora la emprende contra Petro

Este miércoles, en redes sociales, especialmente en Twitter, varios usuarios cuestionaron la aparición de estas cajas sobre todo para la época electoral que se avecina en el país.

"¿Qué hacen unas cajas de la Registraduría en un supermercado Olímpica?", preguntó un usuario de la red social.

El video, grabado por un reportero del portal El Expediente, muestra cajas con el logo de la entidad, llenas de productos comestibles y al lado de las neveras o área de refrigeración del almacén.