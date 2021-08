Registraduría lanzará aplicación para que candidatos hagan debates digitales

Con el fin de facilitar los debates políticos entre los candidatos para las elecciones de los Consejos Locales de Juventud que se llevarán a cabo el próximo 28 de noviembre, la Registraduría Nacional del Estado Civil lanzará una aplicación denominada 'Infocandidatos'.

Según el registrador Alexander Vega, dicha aplicación se pondrá en marcha la próxima semana y contará con mecanismos novedosos para que los aspirantes puedan no solo publicar sus propuestas de campaña, sino también hacer debates digitales con otros aspirantes.

“La próxima semana se estrena en Colombia, junto con el presidente y el director de la OEI, la primera aplicación en el mundo donde vamos a dar ejemplo de buen trato, nada de fake news, nada de ultrajes, vamos a sacar la política de las redes sociales y vamos a crear una plataforma para ustedes, se llama Infocandidatos”, anunció.

Dijo que a través de este mecanismo “se podrán hacer debates digitales, subir contenidos, subir fotografías, presentar propuestas, el mundo digital de la Registraduría está puesto a su disposición y la estrenaremos con el señor presidente pensando en que ustedes van a hacer una mejor política para el país”.

Esta aplicación también se implementaría para las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República, que se votarán en el 2022.

Adicionalmente, el Vega indicó que “como Registraduría vamos a garantizar que esa elección sea limpia y transparente” y le envió un mensaje a la clase política colombiana.

“A la clase dirigente le decimos que esta es la primera elección en donde no habrá perdedores, no habrá quemados, habrá unos jóvenes que van a ocupar unas curules, pero quienes no lleguen a las curules, no hay que descuidarlos porque son plataformas juveniles”, manifestó.

La Registraduría reportó que en 837 municipios de todo el país se han inscrito más listas independientes que de partidos políticos tradicionales, para las elecciones de los Consejos de Juventud.