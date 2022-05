Registraduría y campañas acuerdan medidas para agilizar inscripción de testigos electorales

En medio de una reunión de más de dos horas que adelantó la Registraduría Nacional del Estado Civil con los delegados de las diferentes campañas presidenciales, se acordaron medidas para acelerar el proceso de postulación e inscripción de los testigos electorales para los comicios de este domingo.

En primer término, se estableció que se habilitará un sistema nacional centralizado para que las diferentes campañas puedan hacer las postulaciones desde Bogotá, sin que ello implique la eliminación del sistema desconcentrado que se adelanta en cada municipio.

Adicionalmente, se determinó que se habilitará un link para que las campañas puedan directamente descargar las credenciales de los testigos electorales, a parte del envío de las mismas por correo electrónico como se venía desarrollando.

Ramiro Arias, auditor nacional de la campaña de Federico Gutiérrez, aseguró que estas dos medidas que se tomaron les generan tranquilidad.

“Salimos con tranquilidad, la Registraduría nos escuchó, nos dio solución, nos abre espacios y canales nuevos de carga de postulación de testigos. Las campañas insistíamos en un canal nacional y no municipal en donde pudiéramos cargar los testigos de una manera masiva y no tan particular, que es lo que nos estaba poniendo el proceso un poco lento a todos”, indicó.

Gustavo García, representante de la campaña del Pacto Histórico, dijo que sí se han presentado problemas, pero confía en que pronto se pueda solucionar para que los testigos electorales puedan estar inscritos antes del viernes.

“Se acordó establecer una especie de mesa técnica de ingenieros que pueden tratar de solucionar todos los problemas y los cargues de carácter nacional que se presentan y esperamos que con esto se avance positivamente. Coincidimos con las campañas que queremos que se blinde mediante la presencia de todos los testigos en mesa y en escrutinios”, añadió.

De otro lado, se estableció que en la mesa de ayuda a los testigos electorales se ubicará a un funcionario de cada campaña política para tener un contacto permanente con la Registraduría y de esta manera garantizar que todo esté listo el viernes cuando se cierra el plazo de inscripción.

En medio de la reunión, la entidad insistió en que no es cierto que haya demoras y que el sistema esté colapsado, afirmó que son las campañas políticas las que dejaron para última hora la inscripción de sus testigos.

Fuentes indican que el encuentro se adelantó de forma cordial entre las partes y allí estuvieron presentes delegados de la Procuraduría General de la Nación.